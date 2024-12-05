Icardi’den Wanda Nara’yı Delirtecek Paylaşım! Öyle Bir Mesaj Verdi ki…

Boşanma sürecindeki Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki kaoslara her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Bir ayrılıp bir küsen çift, son olarak boşanacaklarını duyurmuş, Wanda Nara, rapçi L-Gante ile birlikte öpüşürken fotoğraf ve videolarını paylaşmıştı.

“ICARDİ EVDE SİLAHLI” DEMİŞTİ

Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Buenos Aires'te yaşadığı evinden ayrılmasını istemiş, Icardi bu talebi geri çevirmişti. Ardında Wanda Nara’nın polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğu ihbarında bulunduğu, Icardi’nin de “Wanda Nara zimmetine usulsüz şekilde ortak parayı geçirdi” şikayetinde bulunduğu iddia edilmişti.

NARA’YA “BEN KAZANACAĞIM” GÖNDERMESİ

Magazin gündeminden düşmeyen çift arasında yeni bir bomba daha patladı. Galatasay’ın yıldızı Icardi, sosyal medya hesabından Johnny Deep'in mahkeme salonundan fotoğrafları paylaştı. İcardi’nin bu paylaşımı Wanda Nara’ya “Ben kazanacağım” göndermesi olarak yorumlandı.

Hollywood yıldızı Johnny Deep, eski eşi Amber Heard ile tüm dünyanın konuştuğu bir boşanma süreci yaşamış ve bu davanın kazanan tarafı olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem