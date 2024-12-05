İran'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi
İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği 10 kilometre olarak ölçülürken, çevre illerde de hissedildi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletine bağlı Heftgel kentinde yerel saatle 07.32'de bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Büyüklüğü 5.6 olarak ölçülen deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, çevre iller de sarsıntıyı hissetti.
Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA