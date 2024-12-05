İran'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği 10 kilometre olarak ölçülürken, çevre illerde de hissedildi.

İran'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletine bağlı Heftgel kentinde yerel saatle 07.32'de bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Büyüklüğü 5.6 olarak ölçülen deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, çevre iller de sarsıntıyı hissetti.

İran'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi - Resim : 1

Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

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