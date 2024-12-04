Antalya'da Şiddetli Deprem!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre, depremin derinliği 32.69 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Kandilli'nin açıklamasında, depremin derinliği ise 10.5 kilometre olarak açıkladı.

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Kaynak: Gerçek Gündem