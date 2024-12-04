Antalya'da Şiddetli Deprem!
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıklarken, AFAD ise 4.6 olarak açıkladı.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’ın depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre, depremin derinliği 32.69 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2024
AKDENIZ https://t.co/FWVd9NEAjp
04.12.2024, 12:09:06 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 10.5 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Kandilli'nin açıklamasında, depremin derinliği ise 10.5 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2024
AKDENIZ https://t.co/FWVd9NEAjp
04.12.2024, 12:09:06 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 10.5 km#Kandilli
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Kaynak: Gerçek Gündem
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