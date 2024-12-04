Antalya'da Şiddetli Deprem!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıklarken, AFAD ise 4.6 olarak açıkladı.

Son Güncelleme:
Antalya'da Şiddetli Deprem!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre, depremin derinliği 32.69 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Kandilli'nin açıklamasında, depremin derinliği ise 10.5 kilometre olarak açıkladı.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem AFAD Kandilli Rasathanesi Antalya
Son Güncelleme:
Bursalı Ustaların Sırrı! Meğer Kabak Tatlısına Lezzet Katıyormuş Bursalı Ustaların Sırrı! Meğer Kabak Tatlısına Lezzet Katıyormuş
Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ Son Yolculuğuna Uğurlandı: Eşinden Yürek Yakan Veda Şehit Uzman Çavuşa Eşinden Yürek Yakan Veda
SSK, Bağ-Kur ve Memurlara Ne Kadar Zam Geliyor Netleşti! Rakamlar Belli Oldu SSK, Bağ-Kur ve Memurlara Ne Kadar Zam Geliyor Netleşti! Rakamlar Belli Oldu
Bütçe Görüşmeleri Başlıyor: Meclis'e Ziyaretçi Yasağı Bütçe Görüşmeleri Başlıyor: Meclis'e Ziyaretçi Yasağı