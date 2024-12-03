AFAD Duyurdu: Aydın'da Şiddetli Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Aydın'da saat 19.51'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.99 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9; derinliğini 5 kilometre olarak aktardı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aydın Valisi Yakup Canbolat, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Germencik ilçemizde saat 19:51'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında saat 20:15 itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.