AFAD Duyurdu: Aydın'da Şiddetli Deprem

AFAD, Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak aktardı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

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AFAD Duyurdu: Aydın'da Şiddetli Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Aydın'da saat 19.51'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.99 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD Duyurdu: Aydın'da Şiddetli Deprem - Resim : 1

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9; derinliğini 5 kilometre olarak aktardı.

AFAD Duyurdu: Aydın'da Şiddetli Deprem - Resim : 2

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aydın Valisi Yakup Canbolat, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Germencik ilçemizde saat 19:51'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında saat 20:15 itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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