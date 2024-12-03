AFAD Duyurdu: Aydın'da Şiddetli Deprem
AFAD, Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak aktardı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Aydın'da saat 19.51'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.99 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9; derinliğini 5 kilometre olarak aktardı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Aydın Valisi Yakup Canbolat, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Germencik ilçemizde saat 19:51'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında saat 20:15 itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.
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