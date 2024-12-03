Şirinevler'de Polise Bıçak Çeken Şüpheli IŞİD Üyeliğinden Aranıyormuş!
Bahçelievler Şirinevler'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve bıçak çeken Evren Cebeci isimli şüpheli, D-100 Karayolunda bacağından vurularak yakalanmıştı. Şüphelinin akıl hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmasına kararı verilirken, terör örgütü IŞİD'e üye olmak suçundan arandığı ortaya çıktı.
Şirinevler D-100 Karayolunda Küçükçekmece istikametinde öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Şirinevler Meydanı'nda polis ekipleri durumundan şüphelendiği kişiyi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. İsminin Evren Cebeci olduğu öğrenilen şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı ardından da D-100 Karayolu'na girdi.
TORPİL ATIP BIÇAK ÇEKTİ
Polis ekiplerinin kovaladığı Cebeci poşetinde bulunan torpilleri karayoluna attı. Bıçak çeken şüpheli polis ekipleri tarafından bacağından vuruldu. Polis ekipleri şüpheliyi kontrol altına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından şüpheliyi hastaneye kaldırdı.
IŞİD'E ÜYE OLMAKTAN ARANIYORMUŞ
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cebeci'nin taşıdığı poşette çakmak tüpüne bağlı pürmüz, çok sayıda torpil, alüminyüm folyoya sarılı nevi olmayan materyal ve bıçak olduğun belirlendi. Şüphelinin akıl hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmasına kararı verilirken terör örgütü IŞİD'e üye olmak suçundan aranmasının bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA