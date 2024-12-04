Safiye Soyman’dan Tanyeli’ye Tepki Çeken Hastane Ziyareti! Herkes O Sözünü Hatırlattı

Bir döneme danslarıyla damga vuran oryantal Tanyeli, pankreas kanserine yakalanmış, hastanede tedaviye başlamıştı. Kaybettiği kilolar ve bitkin hali ile herkesi üzen Tanyeli’nin yakın dostları zor gününde onu yalnız bırakmadı.

Tanyeli ile hastane odasında bir video çekip paylaşan Safiye Soyman, “Canım Tanyeli'min yanına geldim. O kadar mutlu oldum ki o gözünün içinin gülüşü, rengi düzelmiş, iştahı da açılmış. Herkes seni çok merak ediyor. Biraz da bilgilendirmek istedim” diyerek seslendi.

“MAMAYLA BESLENİYORUM”

Soyman’ın sözleri üzerine Tanyeli “İyi ki geldin. Ayaklarınıza sağlık. Sayenizde günüm en azından güzel geçiyor. Dostlarım gelince çok mutlu oluyorum. İki gündür kendimi çok iyi hissediyorum. Gördüğün gibi mamayla besleniyorum. Bakın süt, protein. Allah şifa versin” yanıtını verdi.

SAFİYE SOYMAN TEPKİ TOPLADI

Safiye Soyman’ın Tanyeli’yi ziyaret etmesi, sosyal medyada tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları Tanyeli'nin “Ziyaretçi geldiği zaman çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ıstırap haline gelebiliyor” sözlerini hatırlatarak Soyman’ı eleştirdi.