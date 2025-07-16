Pelin Akil’den Boşanma Kararı Sonrası Gündem Olan Fotoğraf! Yorum Yağdı

Uzun süredir haklarında çıkan ayrılık söylentileriyle gündeme gelen oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan’ın sosyal medya paylaşımları “Yeniden mi barışacaklar?” sorusunu gündeme getirdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Pelin Akil’den Boşanma Kararı Sonrası Gündem Olan Fotoğraf! Yorum Yağdı
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Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışan, 2016’da evlenen ve 2019’da ikiz kızları Lina ve Alin’i kucaklarına alan Pelin Akil- Anıl Altan çifti uzun süre sosyal medyada "örnek aile" olarak gösterilmişti.

Mutlu aile pozları ve samimi paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan çiftin bir süre boşanacakları iddia edilmişti.

Pelin Akil’den Boşanma Kararı Sonrası Gündem Olan Fotoğraf! Yorum Yağdı - Resim : 1

AİLECE BİR ARADALAR

Yakın zamanda ayrılma kararı verdiklerini açıklayan çift, kızları için zaman zaman bir araya gelirken Anıl Altan’ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Pelin Akil’den Boşanma Kararı Sonrası Gündem Olan Fotoğraf! Yorum Yağdı - Resim : 2

HERKES UMUTLANDI

Ünlü oyuncu, ikiz kızlarıyla birlikte Londra’da çektirdiği kareyi “Aile zamanı…” notuyla paylaştı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, takipçiler bu buluşmanın çocuklar için yapıldığını düşünse de fotoğraftaki detaylar gözden kaçmadı.

Bazı kullanıcılar Altan’ın bakışlarında duygusallık sezerken, bazıları ise “Bu çift hâlâ birbirini seviyor, belki de boşanmazlar” yorumlarıyla umutlarını dile getirdi.

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