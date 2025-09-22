Bingöl’e Atanan Türkiye Güzeli İdil Bilgen Nerede Ortaya Çıktı? 7 Aydır Sır Gibi Saklamış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2024 yılında düzenlenen güzellik yarışmasını kazanarak Miss Turkey 2024 unvanını alan 24 yaşındaki İdil Bilgen, kısa süre önce Hindistan’da Türkiye'yi temsil ettiği 72'nci Miss World güzellik yarışmasında çeyrek finale kalarak herkesi gururlandırmıştı.

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nın birincisi İdil Bilgen

BİNGÖL'E ATANMIŞTI

Miss Turkey sonrasında hem ailesi hem de fiziksel özellikleri nedeniyle sosyal medyada linç edilen ve tıp okuyan tescilli güzelin Bingöl'e atandığı ortaya çıkmıştı.

Bilgen katıldığı bir programda "Açıkçası ben Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim unvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk unvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım" demişti.

Atanmasına rağmen Bingöl’de göreve başlamayan İdil Bilgen ABD’de ortaya çıktı. Kısa süre önce tatil pozlarıyla gündem olan İdil Bilgen, bu kez New York’tan yaptığı paylaşımla yeni kariyer planını açıkladı.

Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, doktorluk kariyerini ABD'de sürdürme kararı aldı. Cerrahi alanındaki ihtisasına New York'ta başladığını duyuran güzel, üniformalı fotoğraflarını da paylaştı.

New York'ta eğitime başladı

Temmuz ayında New York'a taşındığını belirten Bilgen, 7 hafta önce North Shore Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi alanında ihtisas eğitimi almaya başladığını söyleyerek “Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi