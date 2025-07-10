Türkiye Güzeli İdil Bilgen’den Sosyal Medyaya Damga Vuran Hayal! Gören İmrendi

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Miss Turkey 2024 güzeli seçilen ve Hindistan’da Türkiye'yi temsil ettiği 72'nci Miss World güzellik yarışmasında çeyrek finale kalan 24 yaşındaki İdil Bilgen’in tatil pozları çok beğenildi.

TÜRKİYE'NİN 2024 GÜZELİ

24 yaşındaki Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilmişti. Türkiye güzeli yarışma sonrasında hem dış görünüşü hem de açıklamalarıyla linç edilen, İdil Bilgen Hindistan’da düzenlenen 72.Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmişti.

BİNGÖL'E ATANMIŞTI

Bilgen, Bingöl’e atanmış ancak görevine resmi olarak başlamamıştı. Tescilli güzel tatil pozları ile sosyal medyada gündem oldu.

Tatil için Bodrum'a giden Türkiye güzeli, “Ege'de yaz hayali” notu ile paylaşımlarını takipçilerinin beğenisine sundu.