Bingöl’e Atanan Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in Rotası Şoke Etti! Tatil Mesaisi Görevden Önce Başladı

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2024 yılında düzenlenen güzellik yarışmasını kazanarak Miss Turkey 2024 unvanını alan 24 yaşındaki İdil Bilgen, kısa süre önce Hindistan’da Türkiye'yi temsil ettiği 72'nci Miss World güzellik yarışmasında çeyrek finale kalarak herkesi gururlandırmıştı.

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Yarışmayı kazandığı andan itibaren fiziksel görüntüsü, ailesi ile eleştirilere maruz kalan İdil Bilgen, bu başarısının ardından takdir görmüştü.

'İLK UNVANIM' DEMİŞTİ

Tescilli güzel, Bingöl'e atandığı ortaya çıkmıştı. Bilgen katıldığı bir programda "Açıkçası ben Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim unvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk unvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım" demişti.

TATİLDE ORTAYA ÇIKTI

Bilgen’in atama sonrası görevine başlayıp başlamadığı merak edilip tartışma konusu olurken, Türkiye güzeli tatilde ortaya çıktı. Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen’in tatil pozları büyük beğeni topladı.