Bingöl’e Atanan Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in Rotası Şoke Etti! Tatil Mesaisi Görevden Önce Başladı

Tıp Fakültesi mezunu Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nın birincisi 24 yaşındaki İdil Bilgen, Bingöl’e atanmış ancak görevine resmi olarak başlamamıştı. Tescilli güzel tatil pozları ile sosyal medyada gündem oldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Bingöl’e Atanan Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in Rotası Şoke Etti! Tatil Mesaisi Görevden Önce Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2024 yılında düzenlenen güzellik yarışmasını kazanarak Miss Turkey 2024 unvanını alan 24 yaşındaki İdil Bilgen, kısa süre önce Hindistan’da Türkiye'yi temsil ettiği 72'nci Miss World güzellik yarışmasında çeyrek finale kalarak herkesi gururlandırmıştı.

Bingöl’e Atanan Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in Rotası Şoke Etti! Tatil Mesaisi Görevden Önce Başladı - Resim : 1

LİNÇ EDİLMİŞTİ

Yarışmayı kazandığı andan itibaren fiziksel görüntüsü, ailesi ile eleştirilere maruz kalan İdil Bilgen, bu başarısının ardından takdir görmüştü.

Bingöl’e Atanan Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in Rotası Şoke Etti! Tatil Mesaisi Görevden Önce Başladı - Resim : 2

'İLK UNVANIM' DEMİŞTİ

Tescilli güzel, Bingöl'e atandığı ortaya çıkmıştı. Bilgen katıldığı bir programda "Açıkçası ben Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim unvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk unvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım" demişti.

Bingöl’e Atanan Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in Rotası Şoke Etti! Tatil Mesaisi Görevden Önce Başladı - Resim : 3

TATİLDE ORTAYA ÇIKTI

Bilgen’in atama sonrası görevine başlayıp başlamadığı merak edilip tartışma konusu olurken, Türkiye güzeli tatilde ortaya çıktı. Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen’in tatil pozları büyük beğeni topladı.

Miss World 2025'in Kazananı Belli Oldu: İşte Dünyanın En Güzel Kadını...Miss World 2025'in Kazananı Belli Oldu: İşte Dünyanın En Güzel Kadını...Güncel

Sosyal Medyada Acımasızca Linç Edilmişti... Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den 'Miss World' BaşarısıSosyal Medyada Acımasızca Linç Edilmişti... Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den 'Miss World' BaşarısıMagazin

Etiketler
Miss Turkey
Son Güncelleme:
Meltem Cumbul'un Giydiği Kıyafet Fenerbahçe Taraftarlarını İkiye Böldü: Kimi Destekledi, Kimi Tepki Gösterdi Meltem Cumbul'un Giydiği Kıyafet Fenerbahçe Taraftarlarını İkiye Böldü
En Hızlı ve Kolay Kilo Verme Yöntemi Ortaya Çıktı: Bilim Dünyası Kanıtladı En Hızlı ve Kolay Kilo Verme Yöntemi Ortaya Çıktı: Bilim Dünyası Kanıtladı
Ne Ispanak Ne Marul Ne Maydonoz! Bilim İnsanları Tek Tek Listeledi: İşte En Sağlıklı Sebze Ne Ispanak Ne Marul Ne Maydonoz! Bilim İnsanları Tek Tek Listeledi: İşte En Sağlıklı Sebze
Magazin Dünyasında 'Sinan Akçıl' Fırtınası! Ece Erken Ateş Püskürdü: 'Bırakın Mutlu Olayım' Sessizliğini Bozan Ece Erken Ateş Püskürdü
ÇOK OKUNANLAR
Geri Sayım Başladı: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?
Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Piyasada Yer Yerinden Oynadı Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Yer Yerinden Oynadı
İslam Memiş 'Perşembe Başlıyor' Diyerek Uyardı: Gram Altında Depreme Hazır Olun İslam Memiş 'Perşembe Başlıyor' Diyerek Uyardı: Gram Altında Depreme Hazır Olun
Yapılandırma da Yaramadı: Konserve Devi İflas Bayrağını Çekti Yapılandırma da Yaramadı: Konserve Devi İflas Bayrağını Çekti
Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markasının İçinden Çıktı: Raflardan Acil Toplatılıyor Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markasının İçinden Çıktı: Raflardan Acil Toplatılıyor