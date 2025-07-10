Ünlü Oyuncu Eda Ece’den Annesine Tatlı Sitem: 'Nasıl Anlamadın Anne'

Fenomen yarışma programı Yetenek Sizsiniz ile ekranlara yeniden dönen ünlü oyuncu Eda Ece’nin son paylaşımı takipçilerinden büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncu paylaştı, beğeni butonu resmen çöktü. İşte çok konuşulan o fotoğraf…

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ünlü Oyuncu Eda Ece’den Annesine Tatlı Sitem: 'Nasıl Anlamadın Anne'
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Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen ve bir çocuk sahibi olan Yasak Elma’nın Yıldız’ı ünlü oyuncu Eda Ece, ekranlara kısa zaman önce yeniden döndü.

Ünlü Oyuncu Eda Ece’den Annesine Tatlı Sitem: 'Nasıl Anlamadın Anne' - Resim : 1

Bir zamanların fenomen yarışması Yetenek Sizsiniz’de jüri koltuğuna oturan ünlü oyuncu Eda Ece, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kutladı.

Ünlü Oyuncu Eda Ece’den Annesine Tatlı Sitem: 'Nasıl Anlamadın Anne' - Resim : 2

'NASIL ANLAMADIN ANNE'

Instagram’dan bir çocukluk fotoğrafını paylaşan Eda Ece, paylaşımına şu notu düştü: 1997! Şu çocuğa bakıp da oyuncu olacağını nasıl anlamadın anne, o kadar testi bana çözdürdün, matematik fizik ne dersler aldırdın, yazın bir valiz kitapla beni tatile götürdün, arkadaşlarıma yetişeceğim diye hızlı hızlı okudum yazdım.

Ünlü Oyuncu Eda Ece’den Annesine Tatlı Sitem: 'Nasıl Anlamadın Anne' - Resim : 3

Eda Ece'nin Paylaşımına Beğeni YağdıEda Ece'nin Paylaşımına Beğeni YağdıMagazin

Eda Ece Bebeğinin Yüzünü İlk Kez GösterdiEda Ece Bebeğinin Yüzünü İlk Kez GösterdiMagazin

Eda Ece’nin paylaşımı takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

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