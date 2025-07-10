Ünlü Oyuncu Eda Ece’den Annesine Tatlı Sitem: 'Nasıl Anlamadın Anne'

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Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen ve bir çocuk sahibi olan Yasak Elma’nın Yıldız’ı ünlü oyuncu Eda Ece, ekranlara kısa zaman önce yeniden döndü.

Bir zamanların fenomen yarışması Yetenek Sizsiniz’de jüri koltuğuna oturan ünlü oyuncu Eda Ece, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kutladı.

'NASIL ANLAMADIN ANNE'

Instagram’dan bir çocukluk fotoğrafını paylaşan Eda Ece, paylaşımına şu notu düştü: 1997! Şu çocuğa bakıp da oyuncu olacağını nasıl anlamadın anne, o kadar testi bana çözdürdün, matematik fizik ne dersler aldırdın, yazın bir valiz kitapla beni tatile götürdün, arkadaşlarıma yetişeceğim diye hızlı hızlı okudum yazdım.

Eda Ece’nin paylaşımı takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.