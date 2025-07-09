Dünyaca Ünlü Şarkıcı Jennifer Lopez'e Eski Eşinden Büyük Şok! Yeni Aşkına Öyle Bir Uyarı Yaptı ki…

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in eski eşi Ben Affleck, Lopez’in yeni aşka yelken açtığı iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu. Affleck “JLo Kasırgası tarafından yutulmak üzere” diyerek eski eşinin yeni sevgilisini uyardı.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Jennifer Lopez'e Eski Eşinden Büyük Şok! Yeni Aşkına Öyle Bir Uyarı Yaptı ki…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2 yıllık evliliklerini geçen yıl sonlandırmıştı. Ardından Lopez, İngiliz aktör Brett Goldstein ile aşk yaşadığı iddiaları ile magazin gündemine düşmüştü.

Herkesin konuştuğu aşka dair Jennifer Lopez'in eski eşinden olay bir açıklama geldi.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Jennifer Lopez'e Eski Eşinden Büyük Şok! Yeni Aşkına Öyle Bir Uyarı Yaptı ki… - Resim : 1

'YUTMAK ÜZERE'

Radar Online'a konuşan Affleck'e yakın biri ünlü oyuncunun, Lopez’in yeni aşkına dair “Brett iyi birine benziyor ama JLo Kasırgası tarafından yutulmak üzere” yorumunu yaptığı bildirdi.

AŞK SETTE BAŞLADI İDDİASI

Affleck'in sözleri, yeni ilişkinin gölgesine adeta uyarı gibi görülürken, İngiliz medyasını da karıştırdı.

Öte yandan Lopez’den aşk iddialarına ilişkin net bir açıklama gelmezken, Jennifer Lopez'in rol aldığı "Office Romance" adlı yapımda çalışan bir set çalışanı ikili arasındaki ilişkiye dair “Kameralar çalışırken profesyoneller ama aralarda tam bir flört havası var. Brett, Jennifer'a hayranlıkla yaklaşıyor ve o da bu ilgiden fazlasıyla hoşnut” dedi.

Jennifer Lopez’den 6 Yıl Sonra Bir İlk! Antalya Konserine Günler Kala Ortaya ÇıktıJennifer Lopez’den 6 Yıl Sonra Bir İlk! Antalya Konserine Günler Kala Ortaya ÇıktıMagazin

6 Yıl Aradan Sonra Antalya’ya Geliyor! İşte Jennifer Lopez'i Dinlemenin Bedeli6 Yıl Aradan Sonra Antalya’ya Geliyor! İşte Jennifer Lopez'i Dinlemenin BedeliMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Jennifer Lopez
Antep Fıstığının Kabuğunun Şaşırtıcı Faydası Ortaya Çıktı: Duyunca Artık Çöpe Atmayacaksınız Antep Fıstığının Kabuğunun Şaşırtıcı Faydası Ortaya Çıktı: Duyunca Artık Çöpe Atmayacaksınız
Dünyaca Ünlü Oyuncak Üreticisi Mattel’den Bir İlk! Diyabetli Barbie Satışa Çıktı Dünyada Bir İlk! Eşi Benzeri Olmayan Barbie
Kirazın Renklerine Göre Faydaları 'Yok Artık' Dedirtti: Öğrenince Kulağınıza Küpe Olacak Kirazın Renklerine Göre Faydaları 'Yok Artık' Dedirtti: Öğrenince Kulağınıza Küpe Olacak
Son 13 Yılın Şoke Eden Reyting Liderleri! Ekranda Fırtınalar Estiren Dizi Listede Yok Son 13 Yılın Şoke Eden Reyting Liderleri! Ekranda Fırtınalar Estiren Dizi Listede Yok
ÇOK OKUNANLAR
Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı
Tüm Gözler İmralı'daydı... Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Videolu Açıklama Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Yeni Açıklama... Bu Kez Videolu
Bankada Parası Olanlara Kötü Haber! Mevduat Hesaplarındaki Stopaj Oranları Değişti... Bankada Parası Olanlara Kötü Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim İçin Tarih Verdi! ‘Sizin Kendi Hayaliniz Olabilir Ama…’ Diyerek Açıkladı ‘Sizin Kendi Hayaliniz Olabilir Ama…’ Diyerek Açıkladı
İstanbul'un En Lüks 3 Otel ve 3 Mekanına Büyük Şok! Yıkım Kararı Çıktı İstanbul'un En Lüks 3 Otel ve 3 Mekanına Büyük Şok!