Dünyaca Ünlü Şarkıcı Jennifer Lopez'e Eski Eşinden Büyük Şok! Yeni Aşkına Öyle Bir Uyarı Yaptı ki…

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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2 yıllık evliliklerini geçen yıl sonlandırmıştı. Ardından Lopez, İngiliz aktör Brett Goldstein ile aşk yaşadığı iddiaları ile magazin gündemine düşmüştü.

Herkesin konuştuğu aşka dair Jennifer Lopez'in eski eşinden olay bir açıklama geldi.

'YUTMAK ÜZERE'

Radar Online'a konuşan Affleck'e yakın biri ünlü oyuncunun, Lopez’in yeni aşkına dair “Brett iyi birine benziyor ama JLo Kasırgası tarafından yutulmak üzere” yorumunu yaptığı bildirdi.

AŞK SETTE BAŞLADI İDDİASI

Affleck'in sözleri, yeni ilişkinin gölgesine adeta uyarı gibi görülürken, İngiliz medyasını da karıştırdı.

Öte yandan Lopez’den aşk iddialarına ilişkin net bir açıklama gelmezken, Jennifer Lopez'in rol aldığı "Office Romance" adlı yapımda çalışan bir set çalışanı ikili arasındaki ilişkiye dair “Kameralar çalışırken profesyoneller ama aralarda tam bir flört havası var. Brett, Jennifer'a hayranlıkla yaklaşıyor ve o da bu ilgiden fazlasıyla hoşnut” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi