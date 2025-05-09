6 Yıl Aradan Sonra Antalya’ya Geliyor! İşte Jennifer Lopez'i Dinlemenin Bedeli

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da hayranlarıyla buluşacak. Dünyaca ünlü yıldızın bilet fiyatları 20 bin TL'den satışa çıktı.

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6 Yıl Aradan Sonra Antalya’ya Geliyor! İşte Jennifer Lopez'i Dinlemenin Bedeli

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Ünlü sanatçı Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf & SPA Resort'ta sahneye çıkacak.

BİLETLER 20 BİN TL'DEN SATIŞA ÇIKTI

6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek. 1 Haziran'da kapılarını açacak olan Regnum The Crown Otel'in açılışında gerçekleşecek konseri, Regnum The Crown ve Regnum Carya misafirleri ücretsiz izleyebilecek. Konsere limitli sayıda bilet satışı ile dışarıdan katılım da mümkün olacak. Dünyaca ünlü yıldızın bilet fiyatları, 20 bin TL'den satışa çıktı.

Geçen yıllarda Regnum Carya Golf & SPA Resort'ta; Christina Aguilera, Ricky Martin, Tom Odell, Jason Derulo, Dua Lipa ve Tom Jones gibi dünya yıldızları konser vermişti.

İSTANBUL KONSERİNİN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKMADI

Jennifer Lopez'in İstanbul konseri ise 7 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yenikapı'daki Festival Park'ta gerçekleşecek konserin biletleri henüz satışa çıkmadı.

Kaynak: DHA

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