Jennifer Lopez’den 6 Yıl Sonra Bir İlk! Antalya Konserine Günler Kala Ortaya Çıktı

Dünyaca ünlü 55 yaşındaki pop yıldızı Jennifer Lopez’in Türkiye’de İstanbul ve Antalya’da sahne alacağı öğrenilmiş, binlerce hayranı konser biletleri için sıraya girmişti.

İstanbul konserinin tarihi ertelenerek değişen Lopez’in Antalya konserine ilişkin detaylar belli oldu. Ünlü yıldız, doğum gününden 1 gün önce 23 Temmuz'da Antalya'da konser verecek.

6 YIL SONRA TÜRKİYE’YE GELECEK

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf & SPA Resort'ta sahneye çıkacak olan Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek.

YILDIZLAR GEÇİDİ

1 Haziran'da kapılarını açacak olan Regnum The Crown Otel'in açılışında gerçekleşecek konser şimdiden büyük ilgi toplarken, otelde geçen yıllarda Regnum Carya Golf & SPA Resort'ta; Christina Aguilera, Ricky Martin, Tom Odell, Jason Derulo, Dua Lipa ve Tom Jones gibi dünya yıldızlarının da konser verdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA