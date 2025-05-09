Jennifer Lopez’den 6 Yıl Sonra Bir İlk! Antalya Konserine Günler Kala Ortaya Çıktı

Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, 23 Temmuz’da Antalya’da vereceği konsere hazırlanıyor. Yıldız ismin, doğum gününden 1 gün önce sahneye çıkacağı öğrenilirdi.

Son Güncelleme:
Jennifer Lopez’den 6 Yıl Sonra Bir İlk! Antalya Konserine Günler Kala Ortaya Çıktı

Dünyaca ünlü 55 yaşındaki pop yıldızı Jennifer Lopez’in Türkiye’de İstanbul ve Antalya’da sahne alacağı öğrenilmiş, binlerce hayranı konser biletleri için sıraya girmişti.

İstanbul konserinin tarihi ertelenerek değişen Lopez’in Antalya konserine ilişkin detaylar belli oldu. Ünlü yıldız, doğum gününden 1 gün önce 23 Temmuz'da Antalya'da konser verecek.

Jennifer Lopez’den 6 Yıl Sonra Bir İlk! Antalya Konserine Günler Kala Ortaya Çıktı - Resim : 1

6 YIL SONRA TÜRKİYE’YE GELECEK

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf & SPA Resort'ta sahneye çıkacak olan Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek.

YILDIZLAR GEÇİDİ

1 Haziran'da kapılarını açacak olan Regnum The Crown Otel'in açılışında gerçekleşecek konser şimdiden büyük ilgi toplarken, otelde geçen yıllarda Regnum Carya Golf & SPA Resort'ta; Christina Aguilera, Ricky Martin, Tom Odell, Jason Derulo, Dua Lipa ve Tom Jones gibi dünya yıldızlarının da konser verdiği öğrenildi.

Jennifer Lopez’in İstanbul Konserinin Tarihi Değişti, Büyük Buluşmaya Şok RötarJennifer Lopez’in İstanbul Konserinin Tarihi Değişti, Büyük Buluşmaya Şok RötarMagazin

'Amerikan Müzik Ödülleri'nde Adaylar Belli Oldu'Amerikan Müzik Ödülleri'nde Adaylar Belli OlduKültür - Sanat

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya Konser Jennifer Lopez
Son Güncelleme:
Tutkulu Aşk İntikam Savaşına Dönüştü: Icardi'nin Nişanlanmasına Wanda Nara'dan Yanıt Icardi'nin Nişanlanmasına Wanda Nara'dan Yanıt
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
Büşra Develi'den Tek Emojiyle İlan-ı Aşk! Sevgilisini İlk Kez Paylaştı Büşra Develi'den Tek Emojiyle İlan-ı Aşk
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi
Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor
Bankalar Tek Tek Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor? Bankalar Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor?