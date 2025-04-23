'Amerikan Müzik Ödülleri'nde Adaylar Belli Oldu

Amerikan Müzik Ödülleri'nde bu yıl Jennifer Lopez sunuculuk yapacak. Ödüllerin adayları da belli oldu.

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'Amerikan Müzik Ödülleri'nde Adaylar Belli Oldu

Amerikan Müzik Ödülleri’nde adalar belli oldu. Ödüllere bu yıl dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez sunuculuk yapacak.

26 Mayıs’ta düzenlenecek ödül töreninde Kendrick Lamar en çok aday gösterilen isim oldu.

Adaylar şöyle:

YILIN SANATÇISI

Ariana Grande

Billie Eilish

Chappell Roan

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Post Malone

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Zach Bryan


EN İYİ YENİ SANATÇI

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tommy Richman


YILIN ALBÜMÜ

Beyonce ‘Cowboy Carter’

Billie Eilish ‘Hit Me Hard And Soft’

Chappell Roan ‘The Rise and Fall of A Midwest Princess’

Charli xcx ‘Brat’

Gracie Abrams ‘The Secret of Us’

Future & Metro Boomin ‘We Don’t Trust You’

Kendrick Lamar ‘GNX’

Post Malone ‘F-1 Trillion’

Sabrina Carpenter ‘Short n’ Sweet’

Taylor Swift ‘The Tortured Poets Department


YILIN ŞARKISI


Benson Boone ‘Beautiful Things’

Billie Eilish ‘Birds of a Feather’

Chappell Roan ‘Good Luck, Babe!’

Hozier ‘Too Sweet’

Kendrick Lamar ‘Not Like Us’

Lady Gaga & Bruno Mars ‘Die With A Smile’

Post Malone ve Morgan Wallen ‘I Had Some Help’

Sabrina Carpenter ‘Espresso’

Shaboozey ‘A Bar Song (Tipsy)’

Teddy Swims ‘Lose Control’


YILIN EN İYİ ORTAK ÇALIŞMASI


Kendrick Lamar & SZA ‘Luther’

Lady Gaga & Bruno Mars ‘Die With A Smile’

Marshmello & Kane Brown ‘Miles on It’

Post Malone ve Morgan Wallen ‘I Had Some Help’

Rose & Bruno Mars ‘APT’

Taylor Swift ve Post Malone ‘Fortnight’


EN İYİ MÜZİK KLİBİ

Benson Boone ‘Beautiful Things’

Karol G ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

Kendrick Lamar ‘Not Like Us’

Lady Gaga & Bruno Mars ‘Die With A Smile’

Shaboozey ‘A Bar Song (Tipsy)’


EN İYİ ERKEK SANATÇI

Benson Boone

Bruno Mars

Hozier

Teddy Swims

The Weeknd


EN İYİ KADIN SANATÇI

Billie Eilish

Chappell Roan

Lady Gaga

Sabrina Carpenter

Taylor Swift


EN İYİ POP ALBÜMÜ

Billie Eilish ‘Hit Me Hard And Soft’

Chappell Roan ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’

Charli xcx ‘Brat’

Sabrina Carpenter ‘Short n’ Sweet’

Taylor Swift ‘The Tortured Poets Department’


EN İYİ POP ŞARKI

Benson Boone ‘Beautiful Things’

Billie Eilish ‘Birds of a Feather’

Lady Gaga & Bruno Mars ‘Die With A Smile’

Sabrina Carpenter ‘Espresso’

Teddy Swims ‘Lose Control’

Kaynak: DHA

Etiketler
Amerika Jennifer Lopez
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