'Amerikan Müzik Ödülleri'nde Adaylar Belli Oldu
Amerikan Müzik Ödülleri'nde bu yıl Jennifer Lopez sunuculuk yapacak. Ödüllerin adayları da belli oldu.
Amerikan Müzik Ödülleri’nde adalar belli oldu. Ödüllere bu yıl dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez sunuculuk yapacak.
26 Mayıs’ta düzenlenecek ödül töreninde Kendrick Lamar en çok aday gösterilen isim oldu.
Adaylar şöyle:
YILIN SANATÇISI
Ariana Grande
Billie Eilish
Chappell Roan
Kendrick Lamar
Morgan Wallen
Post Malone
Sabrina Carpenter
SZA
Taylor Swift
Zach Bryan
EN İYİ YENİ SANATÇI
Benson Boone
Chappell Roan
Gracie Abrams
Shaboozey
Teddy Swims
Tommy Richman
YILIN ALBÜMÜ
Beyonce ‘Cowboy Carter’
Billie Eilish ‘Hit Me Hard And Soft’
Chappell Roan ‘The Rise and Fall of A Midwest Princess’
Charli xcx ‘Brat’
Gracie Abrams ‘The Secret of Us’
Future & Metro Boomin ‘We Don’t Trust You’
Kendrick Lamar ‘GNX’
Post Malone ‘F-1 Trillion’
Sabrina Carpenter ‘Short n’ Sweet’
Taylor Swift ‘The Tortured Poets Department
YILIN ŞARKISI
Benson Boone ‘Beautiful Things’
Billie Eilish ‘Birds of a Feather’
Chappell Roan ‘Good Luck, Babe!’
Hozier ‘Too Sweet’
Kendrick Lamar ‘Not Like Us’
Lady Gaga & Bruno Mars ‘Die With A Smile’
Post Malone ve Morgan Wallen ‘I Had Some Help’
Sabrina Carpenter ‘Espresso’
Shaboozey ‘A Bar Song (Tipsy)’
Teddy Swims ‘Lose Control’
YILIN EN İYİ ORTAK ÇALIŞMASI
Kendrick Lamar & SZA ‘Luther’
Lady Gaga & Bruno Mars ‘Die With A Smile’
Marshmello & Kane Brown ‘Miles on It’
Post Malone ve Morgan Wallen ‘I Had Some Help’
Rose & Bruno Mars ‘APT’
Taylor Swift ve Post Malone ‘Fortnight’
EN İYİ MÜZİK KLİBİ
Benson Boone ‘Beautiful Things’
Karol G ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’
Kendrick Lamar ‘Not Like Us’
Lady Gaga & Bruno Mars ‘Die With A Smile’
Shaboozey ‘A Bar Song (Tipsy)’
EN İYİ ERKEK SANATÇI
Benson Boone
Bruno Mars
Hozier
Teddy Swims
The Weeknd
EN İYİ KADIN SANATÇI
Billie Eilish
Chappell Roan
Lady Gaga
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
EN İYİ POP ALBÜMÜ
Billie Eilish ‘Hit Me Hard And Soft’
Chappell Roan ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’
Charli xcx ‘Brat’
Sabrina Carpenter ‘Short n’ Sweet’
Taylor Swift ‘The Tortured Poets Department’
EN İYİ POP ŞARKI
Benson Boone ‘Beautiful Things’
Billie Eilish ‘Birds of a Feather’
Lady Gaga & Bruno Mars ‘Die With A Smile’
Sabrina Carpenter ‘Espresso’
Teddy Swims ‘Lose Control’
Kaynak: DHA