Dünyaca Ünlü Oyuncak Üreticisi Mattel’den Bir İlk! Diyabetli Barbie Satışa Çıktı

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Dünyada çocuklar arasındaki en popüler oyuncak ‘Barbie’ bebekleri arasında bir yeni kategori daha eklenecek. Dünyaca ünlü oyuncak üreticisi Mattel, Tip 1 diyabetli ilk Barbie bebeğini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

DİYABETLİ BARBİE

Hasta çocukların kendi sağlık durumlarını oyuncaklarda görebilmesi için tasarlanan özel Barbie’nin insülin pompası ve şeker ölçüm cihazı taşıdığı öğrenildi.

SATIŞA ÇIKARDI

Daha önce skolyozlu, işitme cihazı takan, protezli ve farklı beden tiplerine sahip Barbie bebekler üreten markanın Tip 1 diyabetli Barbie bebeğini satışa sunması beğeni topladı.

GLİKOZ CİHAZI TAŞIYOR

Barbie markasının resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: Tip 1 diyabet, vücut kendi insülinini üretmeyi bıraktığında ortaya çıkar, bu yüzden Barbie kan şekerini takip etmek için Sürekli Glikoz İzleme (CGM) cihazı taşıyor ve insülin pompası takıyor.

Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling’in yer aldığı, kadrosunda Emma Mackey, Michael Cera, Will Ferrell, Ariana Greenblatt, Simu Liu, America Ferrera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Hari Nef, Helen Mirren, Kingsley Ben-Adir, Dua Lipa, Ncuti Gatwa, Issa Rae, Nicola Coughlan gibi isimlerin bulunduğu Barbie ve Ken’in serüvenini gerçek dünyaya taşıyan Barbie filmi gündem olmuştu.,

Filmde çok sayıda çeşit Barbie yer almış, dikkat çekmişti.