Hayranlarına Müjde! Barbie'nin Devam Filmi Geliyor

Barbie 2 mi geliyor? Hollywood kaynaklarına göre Greta Gerwig ve Noah Baumbach, gişe rekorları kıran Barbie’nin devam filmi için senaryo çalışmalarına başladı.

Saffet Yalçın Saffet Yalçın
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Hayranlarına Müjde! Barbie'nin Devam Filmi Geliyor

2023 yılının en çok konuşulan ve en çok kazanan filmlerinden biri olan 'Barbie' tüm dünyada adeta bir kültürel fenomene dönüştü. Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı bu pembe rüya gişede büyük bir başarı elde etti. Şimdi ise hayranların heyecanla beklediği haber geldi: 'Barbie 2' yolda.

Hayranlarına Müjde! Barbie'nin Devam Filmi Geliyor - Resim : 1

KADIN YÖNETMENLER ARASINDA TARİH YAZDI

2023 yılının yaz aylarında vizyona giren Barbie sadece bir film değil, bir dönemin ruhunu yansıtan bir olaydı. Gerwig'in kadın yönetmenler arasında tarih yazdığı bu proje 1,4 milyar dolarlık hasılatıyla tüm zamanların en çok kazanan filmleri arasına girdi ve listede 15. sıraya yerleşti. Filmin, açılış haftasında elde ettiği gelirle Gerwig, Hollywood tarihinde en büyük açılış yapan kadın yönetmen unvanını kazandı.

Barbie’nin başarısı yalnızca gişe rakamlarıyla sınırlı kalmadı. Feminist alt metinleri, mizahi yaklaşımı ve unutulmaz sahneleriyle sinemaseverlerin gönlünde taht kuran film, kısa sürede milyonlarca hayran kazandı. Ancak asıl sürpriz, bu rüyanın devam edebileceği yönündeki haberlerle geldi.

Hayranlarına Müjde! Barbie'nin Devam Filmi Geliyor - Resim : 2

YENİ BİR SENARYO MASADA

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Greta Gerwig ve eşi Noah Baumbach devam filmi için senaryo üzerinde çalışmaya başladılar. İlk filmin yaratıcı beyinleri olarak, "Barbie" evrenini daha da genişletmek adına kolları sıvamış durumdalar. Warner Bros.'a bu konuda fikirlerini ilettikleri ve stüdyonun da projeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

Henüz yapım süreci erken aşamalarda olsa da bu haber Barbie 2'nin gerçekten gelebileceğine dair umutları artırdı. Stüdyonun ve yaratıcı ekibin temsilcileri, bu iddialar hakkında net bir açıklama yapmaktan kaçınsa da senaryo çalışmalarının başlamış olması bile hayranları heyecanlandırmaya yetti.

GERWİG VE BAUMBACH'TAN YENİ PROJELER

Barbie'nin yaratıcıları şu sıralar başka projelerle de meşgul. Greta Gerwig, dünyaca ünlü "Narnia Günlükleri" serisinin sinema uyarlaması üzerinde çalışıyor. Bu proje, Gerwig'in büyülü hikayelere olan tutkusunu bir kez daha ortaya koyarken, yönetmenin sınırlarını genişletmeye devam ettiğini gösteriyor.

Noah Baumbach ise henüz adı açıklanmayan bir film için hazırlık yapıyor. Projede George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern ve Riley Keough gibi yıldız isimlerin yer alacağı biliniyor. Bu durum, ikilinin Hollywood’daki etkisini giderek artırdığının bir göstergesi.

BARBİE'NİN BÜYÜLÜ DÜNYASI

İlk film, Barbie ve Ken’in mükemmellik üzerine kurulu renkli dünyasından dışarı çıkarak, gerçek dünyanın karmaşıklığını keşfetmelerini anlatıyordu. Margot Robbie’nin hayat verdiği Barbie karakteri, kendi kimliğini bulma yolculuğuna çıkarken, Ryan Gosling’in Ken’i ise bu hikayeye eğlenceli bir dinamizm kattı.

Ancak filmin sürprizi birbirinden farklı Barbie ve Ken karakterlerinin varlığıydı. Pop yıldızı Dua Lipa’nın canlandırdığı Denizkızı Barbie, Nicola Coughlan’ın Diplomat Barbie’si ve Ana Cruz Kayne’in Yüksek Mahkeme Yargıcı Barbie’si, bu büyülü dünyaya zenginlik katmıştı.

Devam filminin hikayesi hakkında henüz net bir bilgi olmasa da, hayranlar ilk filmdeki derinlik ve mizah anlayışının korunacağından emin. Greta Gerwig’in yönetimindeki bu yeni proje, Barbie’nin pembe rüyasını bir adım daha ileri taşıyacak gibi görünüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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