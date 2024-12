Popun Kralı Michael Jackson'ın Yayınlanmamış Kasetleri Gün Yüzüne Çıktı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Fernando Vadisi'nde bir depoda, 'Popun Kralı' lakabıyla bilinen dünyaca ünlü star Michael Jackson’a ait yayınlanmamış şarkıların bulunduğu haberinin yayılması, hayranlarını heyecanlandırsa da bu hazinenin dünyayla paylaşılması şimdilik mümkün görünmüyor. Hikâye 56 yaşındaki eski bir Kaliforniya Otoyol Devriyesi memuru olan Gregg Musgrove'un şans eseri yaptığı bir keşfle başlıyor.

Musgrove, terk edilmiş bir depolama birimini satın aldığında böylesi bir müzikal mirasla karşılaşmayı hiç beklemiyordu. Depodan çıkan kasetlerin, Jackson ile birlikte çalışan müzik yapımcısı Bryan Loren'e ait olduğu ortaya çıktı. Loren, 1991 tarihli Dangerous albümü üzerinde Michael Jackson ile birlikte çalışmış, Whitney Houston, Sting ve Barry White gibi ünlü isimlerle de çalışmış bir yapımcıydı.

12 ŞARKILIK KAYIT

Kasetlerde Jackson’ın 1989 ve 1991 yılları arasında kaydedilen 12 yayınlanmamış şarkısı bulunuyor. Bu eserlerin adı bile merak uyandırıyor: Don’t Believe It, Son of Thriller ve Serious Effect. Ancak Musgrove’un bu kasetleri elinde bulundurması şu an mümkün değil; yasal sebeplerle kasetler avukatının gözetimi altında.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'

“Kasetleri dinlediğimde tüylerim diken diken oldu. Michael Jackson ve Bryan Loren'in yaratıcılık sürecini tartıştığını duyabiliyorsunuz” diyor Musgrove. The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda, şarkıların birçoğunun daha önce hiç duymadığı eserlere işaret ettiğini söylüyor. Hatta kasetlerden birinde Jackson’ın Seven Digits adlı şarkının morgdaki cesetlere verilen kimlik numaralarıyla ilgili olduğunu açıkladığı duyuluyor.

Diğer bir kasette ise Jackson ve LL Cool J arasında bir rap düetinin yer aldığı tahmin ediliyor. Rapçi LL Cool J, daha önce Variety’ye verdiği bir demeçte Michael Jackson’la birlikte çalıştıklarını belirtmişti. Truth on Youth adlı bu eser, belki de müzik tarihindeki en önemli rap-pop işbirliklerinden biri olabilirdi.

YASAL SIKINTILAR

Ancak hayranların heyecanı, yasal engeller nedeniyle kursaklarında kalabilir. Musgrove, bu yılın başlarında Jackson’ın mirasını yöneten Jackson Estate ile temasa geçti. Fakat Jackson Estate, kasetleri satın almayı reddederek kayıtların ve bestelerin telif haklarının mülklerine ait olduğunu belirten resmi bir mektup gönderdi. Bu, kasetleri elinde bulunduran herhangi birinin bu eserleri yayınlayamayacağı anlamına geliyor.

Musgrove hayal kırıklığını saklamadan “Dünyanın bu şarkıları duymasını isterdim. Fakat ne yazık ki şu an bu mümkün değil” diyor. Kasetler, pop müzik tarihinin en gizemli hazinelerinden biri olarak bir avukatın kasasında bekliyor.

MICHAEL JACKSON: EFSANENİN ARDINDAN

Michael Jackson, dünyanın en çok satan müzik sanatçılarından biri olarak pop müzik tarihine damgasını vurdu. Jackson 1964’te The Jackson 5 grubunun bir parçası olarak sahneye çıktığından bu yana kültüre şekil veren bir ikon haline geldi. Thriller, Billie Jean ve Beat It gibi hitlerle müzik dünyasını kasıp kavurdu.

Ancak şan ve şöhretin yanında Jackson’ın hayatı skandallarla da doluydu. 2009 yılında propofol ve benzodiazepin aşırı dozu nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Tüm dünyada yankı uyandıran ölümü hayranları ve ailesi için büyük bir kayıp oldu.

