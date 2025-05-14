Trafik Cezaları Değişiyor: Araç Sahipleri Şimdi Yandı! Tüm Ehliyet Sahipleri Diken Üstünde

TRAFİK CEZALARI ARTIYOR

Yeni teklif, yalnızca kazalarla sınırlı kalmıyor trafikte sıkça yapılan birçok kural ihlali için de cezaların artırılmasını öngörüyor:

Seyir halindeyken cep telefonu kullananlara 5 bin TL ceza verilecek.

Aynı ihlalin ikinci kez yapılması durumunda ceza 10 bin TL olacak.

İhlal üç ve üzeri kez tekrarlanırsa, 20 bin TL ceza ve 30 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL,

Ehliyeti geçici alınmasına rağmen araç kullananlara 20 bin TL,

Ehliyeti tamamen iptal edilmesine rağmen araç kullananlara ise 200 bin TL idari para cezası kesilecek.