Herkesin Kullandığı Ünlü Diş Macunu Markasında Zehirli Madde Çıktı: Türkiye'de de Satılıyor
Yapılan bağımsız bir laboratuvar analizinde, aralarında Türkiye’de de satılan ünlü diş macunu markalarının bulunduğu ürünlerde kurşun, arsenik, cıva ve kadmiyum gibi ağır metaller tespit edildi. Uzmanlar bu maddelerin özellikle kanseri, böbrek rahatsızlıklarını, kalp ve damar hastalıklarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Amerika’da yapılan kapsamlı bir laboratuvar araştırması, birçok tanınmış diş macunu markasında insan sağlığına zararlı ağır metallerin bulunduğunu ortaya koydu. Aralarında Türkiye’de de satılan ünlü diş macunu markalarının bulunduğu ürünlerde kurşun, arsenik, cıva ve kadmiyum gibi ağır metaller tespit edildi. Özellikle çocukların da kullandığı bu ürünlerdeki içerikler, uzmanları ve ebeveynleri endişelendirdi.
ÜNLÜ DİŞ MACUNU MARKALARINDA SKANDAL
Kurşun zehirlenmesi ve toksik madde etkilerini araştıran bağımsız kuruluş Lead Safe Mama, piyasada yaygın olarak satılan 51 farklı diş macunu ürününü analiz etti. Test edilen ürünler arasında Crest, Colgate, Sensodyne, Orajel, Burt's Bees, Tom's of Maine ve Hello gibi çok bilinen markalar da yer aldı.
YÜKSEK ORANDA KURŞUN TESPİT EDİLDİ
Laboratuvar sonuçlarına göre ürünlerin:
%90’ında kurşun (Pb)
%65’inde arsenik (As)
%47’sinde cıva (Hg)
%35’inde ise kadmiyum (Cd) bulunduğu belirlendi.
Bazı ürünlerde ise bu zararlı maddelerden birden fazlasının aynı anda bulunduğu tespit edildi.
AĞIR METALLER NEDEN TEHLİKELİ?
Kurşun, arsenik, cıva ve kadmiyum gibi maddeler, nörotoksin yani sinir sistemi üzerinde zararlı etkileri olan maddeler sınıfında yer alıyor. Bu elementlerin uzun süreli maruziyeti özellikle çocuklar için büyük risk taşıyor. Uzmanlar bu toksinlerin beyin gelişimini olumsuz etkilediğini, öğrenme zorluklarına yol açabileceğini, otizmle bağlantılı semptomları tetikleyebileceğini, kanser, böbrek rahatsızlıkları, kalp-damar hastalıkları ve doğum kusurları ile ilişkili olabileceğini belirtti.