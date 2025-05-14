Herkesin Kullandığı Ünlü Diş Macunu Markasında Zehirli Madde Çıktı: Türkiye'de de Satılıyor

Amerika’da yapılan kapsamlı bir laboratuvar araştırması, birçok tanınmış diş macunu markasında insan sağlığına zararlı ağır metallerin bulunduğunu ortaya koydu. Aralarında Türkiye’de de satılan ünlü diş macunu markalarının bulunduğu ürünlerde kurşun, arsenik, cıva ve kadmiyum gibi ağır metaller tespit edildi. Özellikle çocukların da kullandığı bu ürünlerdeki içerikler, uzmanları ve ebeveynleri endişelendirdi.