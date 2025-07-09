Kerem Bürsin’in Yeni Tarzı Hayranlarını Mest Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son olarak Devrim Özkan’la birlikte rol aldığı “Mavi Mağara” filmindeki sahnelerle gündem olan Kerem Bürsin, yeni bir dizi projesi için hazırlıklara başladı. Başarılı oyuncu, OGM Pictures imzalı dizide “Aras” karakterine hayat verecek. Yapım şirketiyle prensipte anlaşan Bürsin’in projeyle sözleşme aşamasına geldiği belirtiliyor.

Dizi, kalp nakli sonrası yolları kesişen iki farklı sosyal sınıftan ailenin dokunaklı hikayesini konu alacak.

İMAJ TAZELEDİ

Öte yandan Bürsin’in kuaförü Adem Terzi’nin sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafta, oyuncunun yeni saç stili dikkat çekti. Bürsin'in imaj tazelediği görüldü. Hayranları tarafından “Yeni saçı çok yakışmış” yorumları yapılan Bürsin, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.



Bir süredir Melisa Tapan’la yaşadığı aşkla da gündeme gelen Kerem Bürsin, Disney Plus’ın “Aşk” adlı dizisiyle de anılmıştı. Ancak ünlü oyuncu tercihini “Çarpıntı” dizisinden yana kullandı.