Kerem Bürsin’in Yeni Tarzı Hayranlarını Mest Etti

Kerem Bürsin’in yeni bir dizi projesi için onay verdiği iddia edildi. Yeni imajıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, sosyal medyada beğeni topladı. Hayranları, “Yeni saçı çok yakışmış” yorumlarıyla destek verdi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Kerem Bürsin’in Yeni Tarzı Hayranlarını Mest Etti
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Son olarak Devrim Özkan’la birlikte rol aldığı “Mavi Mağara” filmindeki sahnelerle gündem olan Kerem Bürsin, yeni bir dizi projesi için hazırlıklara başladı. Başarılı oyuncu, OGM Pictures imzalı dizide “Aras” karakterine hayat verecek. Yapım şirketiyle prensipte anlaşan Bürsin’in projeyle sözleşme aşamasına geldiği belirtiliyor.

Dizi, kalp nakli sonrası yolları kesişen iki farklı sosyal sınıftan ailenin dokunaklı hikayesini konu alacak.

Kerem Bürsin’in Yeni Tarzı Hayranlarını Mest Etti - Resim : 1

İMAJ TAZELEDİ

Öte yandan Bürsin’in kuaförü Adem Terzi’nin sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafta, oyuncunun yeni saç stili dikkat çekti. Bürsin'in imaj tazelediği görüldü. Hayranları tarafından “Yeni saçı çok yakışmış” yorumları yapılan Bürsin, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Kerem Bürsin’in Yeni Tarzı Hayranlarını Mest Etti - Resim : 2
Bir süredir Melisa Tapan’la yaşadığı aşkla da gündeme gelen Kerem Bürsin, Disney Plus’ın “Aşk” adlı dizisiyle de anılmıştı. Ancak ünlü oyuncu tercihini “Çarpıntı” dizisinden yana kullandı.

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