Ünlü Oyuncu Furkan Kızılay Ateş Püskürdü! 'İşinize Bakın'

Survivor yarışmacısı, Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u oyuncu Furkan Kızılay, sosyal medya hesabından takipçilerine ateş püskürdü. Kızılay “İşinize gücünüze bakın” dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ünlü Oyuncu Furkan Kızılay Ateş Püskürdü! 'İşinize Bakın'
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5 Maymun Çetesi, Hayalköy, Kıvılcım, Ayrılsak da Beraberiz, Dadı, Aslan Ailem, Meryem, Emret Komutanım, Hannas, Kolpaçino 3, Organik Aşk Hikâyeleri gibi projelerde yer alan ve ismini Çocuklar Duyması’ndaki ‘Havuç’ karakteri ile hafızalara kazıyan oyuncu Furkan Kızılay, yine gündem oldu.

Ünlü Oyuncu Furkan Kızılay Ateş Püskürdü! 'İşinize Bakın' - Resim : 1

DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİ

2017’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de 2022 ve 2024’te Survivor All Star’da yarışan Furkan Kızılay, Haziran ayında uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile dünya evine girmişti.

Ünlü Oyuncu Furkan Kızılay Ateş Püskürdü! 'İşinize Bakın' - Resim : 2

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Düğün sonrasında eşini sosyal medya hesabından hiç paylaşmadığı için linç edilen Furkan Kızılay, gelen yorumlara ateş püskürmüştü. Oyuncudan yeni bir paylaşım daha geldi.

Ünlü Oyuncu Furkan Kızılay Ateş Püskürdü! 'İşinize Bakın' - Resim : 3

'İŞİNİZE, GÜCÜNÜZE BAKIN'

Kızılay “Tam olarak ne iş yapıyorsun?”, “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” gibi sorulara isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kızılay şunları söyledi: Cep telefonun var mı? sorusundan sonra bana en çok gelen soru herhalde… Cevaplamalı mıyım sizce… Sağ alta çalışmaya başladığım yıllardan bir foto ekledim. Sizin yazdıklarınız merak ile alakalı değil ben çok farkındayım, üzülüyorum adınıza. Lütfen kendi işinize, gücünüze, kazancınıza bakın benim ne kazandığım kimseyi ilgilendirmiyor. Çok merak ediyorsanız Google’a ismimi yazarak yer aldığım bütün projeleri görebilirsiniz veya dijitalde yaptığım işleri de cebindeki telefonla iki dakika da görebilirsin. Şu teknolojiyi kullan artık! Rahatlayacaksanız yaptığımız aile işlerimiz dahil hepsini buraya video olarak atayım.

Ünlü Oyuncu Furkan Kızılay Ateş Püskürdü! 'İşinize Bakın' - Resim : 4

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