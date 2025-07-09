Son 13 Yılın Şoke Eden Reyting Liderleri! Ekranda Fırtınalar Estiren Dizi Listede Yok

Özellikle Orta Doğu’da izlenme rekorları kıran Türk dizileri arasında reytinglerde fırtınalar estiren diziler belli oldu. Hangi ünlü dizi hayranlarını şaşırtmadı? Hangi favori ünlü oyuncunun başrolü olduğu dizi listeye bile giremedi? İşte son 13 yılın reyting liderleri…

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Son 13 Yılın Şoke Eden Reyting Liderleri! Ekranda Fırtınalar Estiren Dizi Listede Yok
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Popüler sosyal medya hesabı Box Office, X hesabından heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı. Box Office, son 13 sezonda tüm kişiler kategorisinde en yüksek reyting ortalamasına sahip dizileri ve aldıkları rekorları paylaştı. Rekor kıran dizi hangisi oldu? İşte detaylar…

Son 13 Yılın Şoke Eden Reyting Liderleri! Ekranda Fırtınalar Estiren Dizi Listede Yok - Resim : 1

Paylaşılan listede listenin zirvesinde fenomen dizi Uzak Şehir yer aldı. Uzak Şehir ilk sezonunu 14,18 reytingle zirvede tamamladı.

Son 13 Yılın Şoke Eden Reyting Liderleri! Ekranda Fırtınalar Estiren Dizi Listede Yok - Resim : 2

Listede ikinci sırada 9,24 reytingle Bahar, üçüncü sırada ise 11,47 reyting ile Yalı Çapkını yer aldı.

Reyting listesindeki diğer yer alan diziler ise şöyle: Kuruluş Osman, Mucize Doktor, Sen Anlat Karadeniz, Bir Zamanlar Çukurova, Karagül, Diriliş Ertuğrul, Kurtlar Vadisi Pusu.

Son 13 Yılın Şoke Eden Reyting Liderleri! Ekranda Fırtınalar Estiren Dizi Listede Yok - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
reyting Uzak Şehir
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