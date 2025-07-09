Son 13 Yılın Şoke Eden Reyting Liderleri! Ekranda Fırtınalar Estiren Dizi Listede Yok

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Popüler sosyal medya hesabı Box Office, X hesabından heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı. Box Office, son 13 sezonda tüm kişiler kategorisinde en yüksek reyting ortalamasına sahip dizileri ve aldıkları rekorları paylaştı. Rekor kıran dizi hangisi oldu? İşte detaylar…

Paylaşılan listede listenin zirvesinde fenomen dizi Uzak Şehir yer aldı. Uzak Şehir ilk sezonunu 14,18 reytingle zirvede tamamladı.

Listede ikinci sırada 9,24 reytingle Bahar, üçüncü sırada ise 11,47 reyting ile Yalı Çapkını yer aldı.

Reyting listesindeki diğer yer alan diziler ise şöyle: Kuruluş Osman, Mucize Doktor, Sen Anlat Karadeniz, Bir Zamanlar Çukurova, Karagül, Diriliş Ertuğrul, Kurtlar Vadisi Pusu.

Uzak Şehir ilk sezonunu 14,18 reytingle zirvede tamamladı. Bu vesileyle, televizyonda son 13 sezonun en çok izlenen dizilerini derledik. https://t.co/yfM3TyI3WO pic.twitter.com/gKQSKYUeC4 — Box Office Türkiye (@boxofficeturkey) July 3, 2025

Kaynak: Haber Merkezi