Kızılcık Şerbeti'nde Tokatlı Kavga İddiası! Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu Krizine Açıklama Geldi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sibel Taşçıoğlu ile Feyza Civelek arasında kriz yaşandığı iddiaları gündeme damga vurdu. Sosyal medyada yayılan 'koltuğa işedi' söylentisi büyük yankı uyandırırken, yapımcı şirket Gold Film tartışmalara son noktayı koydu.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti ile ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar gündem oldu. Dizide uzun süre 'Pembe' karakterine hayat veren ve geçtiğimiz aylarda diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun, 'Nilay' rolündeki Feyza Civelek ile tartışma yaşadığı öne sürülmüştü.

Birkaç gündür sosyal medyada Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu arasında yaşandığı iddia edilen bir kriz konuşuluyor. İddialara göre, Civelek’in (Nilay) sette bir koltuğa işediği ve suçu Taşçıoğlu’nun üzerine atıldığı öne sürülüyor. Hatta iki oyuncu arasındaki gerilimin tokatlı kavgaya dönüştüğü, Taşçıoğlu’nun da bu nedenle diziden ani bir kararla ayrıldığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ortaya atılan iddialar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve tartışmalar alevlendi. İzleyiciler arasında farklı yorumlar yapılırken, Taşçıoğlu’nun canlandırdığı Pembe karakterinin ölüm sahnesiyle projeden ayrılması da iddiaları güçlendirdi.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Dizinin yapımcısı Gold Film ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Yapım şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyunun Bilgisine;

Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.
Pembe karakterinin hikayesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır.

Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Gold Film"

