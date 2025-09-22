1,5 Yıl Dinmeyen Öksürüğün Nedeni Şaşırttı! KOAH Sanılıyordu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’da yaşayan 50 yaşındaki Aysel Türkeş, yaklaşık 1,5 yıldır geçmeyen öksürük şikâyetiyle Battalgazi Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Uzun süre astım ya da KOAH olabileceği düşünülen Türkeş, yapılan detaylı tetkiklerin ardından şaşırtıcı bir teşhisle karşılaştı. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Ömer Emre Aşkın’ın yaptığı bronkoskopi işleminde Türkeş’in akciğerine yapışmış bir kabak çekirdeği tespit edildi. Yabancı cisim yapılan operasyonla çıkarıldı.

Ameliyatla çıkarılan kabak çekirdeği.

DOKTOR SÜRECİ ANLATTI

Doktor Ömer Emre Aşkın, hastanın kendilerine geçmeyen öksürük şikayeti ile başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde şüpheli bir alan gördük. Bronkoskopi işlemi ile kamera ile akciğerlerine girerek yabancı bir cisim gördük. Bir operasyon ile kabak çekirdeği olarak tespit edilen maddeyi çıkararak hastamızı sağlığına kavuşturduk" dedi. Aysel Türkeş ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

