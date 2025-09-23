Ali Koç'tan Fenerbahçe’nin Çiçeği Burnunda Başkanına 'Borç' Mirası! Hepsi Peş Peşe Sıralandı, Liste Uzadıkça Uzuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin Pazar günü yapılan olağan seçimli genel kurulunda 7 yıllık Ali Koç dönemi sona ermiş, Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olarak göreve başlamıştı.

Saadettin Saran 12 bin 325 oy aldı

Sadettin Saran, 12 bin 68 oyda kalan rakibi Ali Koç’u geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. Gözler yeni başkan ve ekibini mazbatayla birlikte yükleneceği mali yüke çevrildi.

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı Sadettin Saran oldu

MALİ TABLO ZORLU SİNYALLER VERİYOR

Kulislerden sızana göre Sadettin Saran’ı başkanlık görevinde ilk etapta ciddi bir ekonomik süreç bekliyor. Şampiyonluk hedefiyle yapılan yüksek maliyetli transferler, bütçede önemli bir yük oluşturdu.

Kerem Aktürkoğlu transferinde 25 milyon Euro’luk maliyetin eski yönetici Hakan Safi sponsorluğunda karşılandığı biliniyor. Ancak sportif başarı için oluşturulan kadro ve teknik heyet her ay yaklaşık 400 milyon TL’lik sabit ödemeyi beraberinde getiriyor. Personel maaşları, tesis giderleri ve menajer ücretleri bu rakamı daha da yukarı çekiyor.

MOURİNHO'NUN TAZMİNATI YENİ YÖNETİMDE

Ali Koç döneminde göreve getirilen ve geçtiğimiz günlerde Benfica ile anlaşma sağlayan Jose Mourinho’nun sözleşmesindeki tazminat maddesi de yeni yönetime kaldı. Portekizli teknik adama 10.5 milyon Euro’luk tazminat ödemesi yapılması gerekiyor.

Ali Koç döneminde göreve getirilen Jose Mourinho

İLK NE YAPACAK?

Sadettin Saran’ın başkan olarak ilk adımlarından birinin Samandıra tesislerini ziyaret etmek olacağı öğrenildi. Futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelecek olan Saran’ın, takıma güven aşılayıcı bir konuşma yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertli camiada gözler, artık hem saha içi başarıda hem de ekonomik istikrarda Sadettin Saran ve ekibinin atacağı adımlarda olacak.

2001’DE YÖNETİMİNE GİRDİ

Sadettin Saran, 2001 yılında Aziz Yıldırım’ın başkan olduğu dönemde yönetime ilk kez girmiş, kısa süre içinde futbol şube sorumluluğunu üstlenmişti. 2003 yılında görevinden istifa ederek yönetimden ayrılmıştı. 2004’te Almanya’nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund’a ortak olan Saran, bir yıl sonra hisselerini devretmişti.

KAÇ OY ALDI?

Fenerbahçe’de seçime 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkıyla gidilirken, 24 bin 732 kişi sandık başına gitti. Geçerli sayılan 24 bin 393 oyun 12 bin 325’ini alan Sadettin Saran, 12 bin 68 oyda kalan rakibini geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturdu.

SARAN’IN YÖNETİM LİSTESİ BELLİ OLDU

Yeni yönetimde dikkat çeken isimler yer aldı. İşte Sadettin Saran’ın ekibi:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Serhan Yılmaz.

