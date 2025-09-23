'İsmail Küçükkaya ile Yenigün' tv100’de Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Televizyon ekranlarının en başarılı isimlerinden olan ünlü gazeteci ve haber sunucusu İsmail Küçükkaya, tv100 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Gündemi belirleyen çarpıcı yorumları ile adil ve tarafsız haberciliğiyle Türkiye’nin nabzını tutan, her kesime ulaşan İsmail Küçükkaya, televizyondaki 13. sezonuyla yoluna devam ediyor.

İsmail Küçükkaya

YENİ HAFTADA BAŞLIYOR

Küçükkaya, 29 Eylül Pazartesi gününden itibaren her sabah tv100’de Türkiye’nin gündemini belirlemeye devam edecek.

“İsmail Küçükkaya ile Yenigün" hafta içi her sabah 08.00’de tv100 ekranlarında olacak.

