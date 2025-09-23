Filistin Zirvesi'nde 'Sabotaj' İddialarına Net Yanıt! Cumhurbaşkanı’nın Mikrofon Neden Kapandı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kritik temaslarda bulunmak üzere ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi” başlıklı uluslararası konferansta önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin yemeğinde konuştu

'SABOTAJ' İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının son bölümünde mikrofonunun kapanması, sabotaj iddialarını gündeme taşımıştı. İletişim Başkanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

TEKNİK OLARAK KAPANDI

Açıklamada, “BM’de düzenlenen konferansta Devlet ve Hükümet Başkanlarına 5 dakikalık konuşma süresi verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması da bu süreye tabidir” denilerek belirlenen sürenin aşıldığı için mikrofonun teknik olarak kapandığı belirtildi.

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI'NDA DA OLDU

Açıklamada benzer bir durumun Endonezya Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında da yaşandığı ve bu uygulamanın tamamen usule uygun olduğu vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN SERT MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirirken, iki devletli çözüm çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Filistin Devleti’ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ederek, bu adımların çözüm sürecini hızlandırmasını umduğunu ifade etti.

Gazze’deki sivil kayıpların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Soykırıma sessiz kalamayız” dedi.İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin, Filistin Devleti’nin kuruluşunu engellemek istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yerleşim politikalarının durdurulması çağrısında bulunurken Gazze için acil ateşkes, engelsiz insani yardım ve İsrail'in geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

