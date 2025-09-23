78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada ikinci duruşma bugün devam ediyor.

19'U TUTUKLU, 32 SANIK YARGILANIYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında otel sahibi, yöneticiler ve Bolu Belediyesi’nde görevli yetkililerin de bulunduğu 32 sanık hakkında dava açılmıştı. Bunlardan 19’u tutuklu olarak yargılanıyor.

Yoğun katılım ve güvenlik gerekçesiyle Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda özel olarak oluşturulan bir salonda sürdürüyor.

Duruşmada bugün sanıklar, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını sunacak. Ayrıca müşteki avukatlarının beyanları da dinlenecek.

10.40 SAVCIYA MÜTALAANIN YENİDEN YAZILMASI TALEBİ

Müşteki avukatları, otelde konaklayanlar listesinde sanık Emir Aras ve ailesinin yer almadığına dikkat çekti. Bu durumun, “Ayrıcalıklı misafir var mıydı, onların kurtarılmasına öncelik verildi mi?" sorusunu gündeme getirdiği belirtildi. Konunun daha detaylı incelenmesi talep edildi.

Bunun yanı sıra müşteki avukatları, savcılığın mütalaasını ek delil ve belge beklemeden açıkladığını, özellikle olası kastla yargılanan sanık sayısının artabileceğini belirtti.

Bu nedenle savcılıktan mütalaasını yeniden düzenlemesi istendi.

10.30 BOLU BAŞKANI BARUT'TAN AÇIKLAMA

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, duruşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut

Barut, şunları söyledi: "Sanık müdafilerinin tevsii tahkikat, yani kovuşturmanın genişletilmesi talepleri olmuştu. Mahkeme bunları reddetti. Bugün yeniden yeni delil veya kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin talepler alınıyor. Buna dair mahkemenin olumlu veya olumsuz karar vermesi bekleniyor. Yargılama bu şekilde devam ediyor.

Muhtemelen sanık müdafilerinin mütalaaya karşı süre talepleri olacak. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen şüphelilerin halen davaya dahil olmaması ve bu yönde iddianame düzenlenmemiş olması da içeride tepkilere neden oluyor. Bu iddianamenin bir an önce hazırlanarak dosyayla birleştirilmesi talebinde bulunuluyor.

Bu sürenin ardından herkes savunmalarını hazırlayacak, bir sonraki celsede davanın son bulacağına inanıyorum."

09.50 DURUŞMA BAŞLADI

Kartalkaya otel yangını davasında duruşması başladı. İkinci duruşmanın ikinci gününde, müşteki avukatlardan görüş ve talepleri alınıyor.

Günün ilerleyen bölümünde 4 müşteki ve 3 tanığın dinlenmesi bekleniyor.

08.30 GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Duruşma öncesinde spor salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Polis ekipleri, hem güvenliği sağlamak hem de olası taşkınlıkların önüne geçmek için bölgede hazır bulundu.

İKİNCİ DURUŞMANIN İLK GÜNÜNDE NE OLDU?

Davanın ikinci duruşmasının ilk gününde, müştekiler Maya, Sim, Canel ve Berkuk Emre Koca’ya yönelik iddiaların yer aldığı yeni iddianamelerin ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, taraflara birleşen dosya ve yeni belgeler hakkında söz hakkı tanıdı.

İLK DURUŞMA 10 GÜN SÜRDÜ

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda 7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada sanıkların tamamı ve müştekiler ile tanıklar dinlendi. Açıklanan ara kararda; tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın da tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı kararlaştırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

SAVCILIK MÜTALAASI: OLASI KASTLA ÖLDÜRME

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını önceki duruşmada sunmuştu. Mütalaada aralarında otel yöneticileri ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 7 sanığın, 78 kişiyi "olası kastla öldürme" ve çok sayıda kişiyi de "olası kastla yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA