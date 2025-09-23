Alanya’da Tur Midibüsü ile Yolcu Midibüsü Çarpıştı: 2’si Ağır, 15 Yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde tur midibüsü ile şehir içi yolcu midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır, 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Alanya’da Tur Midibüsü ile Yolcu Midibüsü Çarpıştı: 2’si Ağır, 15 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Alanya ilçesinde, D400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 civarında Konaklı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Alanya’da Tur Midibüsü ile Yolcu Midibüsü Çarpıştı: 2’si Ağır, 15 Yaralı - Resim : 1

Edinilen bilgiye göre, 21 AHD 934 plakalı tur midibüsü, aynı yönde seyreden 07 ACU 586 plakalı şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, kazada 2’si ağır, 15 kişi yaralandı.

Alanya’da Tur Midibüsü ile Yolcu Midibüsü Çarpıştı: 2’si Ağır, 15 Yaralı - Resim : 2

Olay yerine hızla ulaşan çevredeki vatandaşlar, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Alanya’da Tur Midibüsü ile Yolcu Midibüsü Çarpıştı: 2’si Ağır, 15 Yaralı - Resim : 3

Sağlık ekipleri, yaralıları Alanya’daki hastanelere kaldırırken, ekiplerin çalışmasıyla araçlar yoldan çekildi ve trafik akışı normale döndü. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.

Kadıköy'de Metrobüsler Çarpıştı! 2 YaralıKadıköy'de Metrobüsler Çarpıştı! 2 YaralıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya Trafik kazası
Son Güncelleme:
Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş? Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti
Halısahada Ölüm Getiren Kalp Krizi! Polisin Tabutu Başındaki Minik Oğlu Yürek Sızlattı Gittiği Halısaha Polis Memurunun Mezarı Oldu
Yılda Sadece 2 Kez Oluyor... Herkes Görmek İçin O Şehre Akın Etti, Dev Ekranlar Kuruldu Yılda Sadece 2 Kez Oluyor... Herkes Görmek İçin O Şehre Akın Etti, Dev Ekranlar Kuruldu
Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya Türkiye'ye Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'Hamileler İçin Alternatifi Olmayan O İlaç Otizm Riskini Artırıyor' Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'O İlaç Otizm Riskini Artırıyor'
Kadıköy'de Metrobüsler Çarpıştı! 2 Yaralı Kadıköy'de Metrobüsler Çarpıştı! 2 Yaralı