Alanya’da Tur Midibüsü ile Yolcu Midibüsü Çarpıştı: 2’si Ağır, 15 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Alanya ilçesinde, D400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 civarında Konaklı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 21 AHD 934 plakalı tur midibüsü, aynı yönde seyreden 07 ACU 586 plakalı şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, kazada 2’si ağır, 15 kişi yaralandı.

Olay yerine hızla ulaşan çevredeki vatandaşlar, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları Alanya’daki hastanelere kaldırırken, ekiplerin çalışmasıyla araçlar yoldan çekildi ve trafik akışı normale döndü. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA