Bu Belirtiler Varsa Mutlaka Test Yaptırın! Türkiye'de 9 Milyon Kişide Bu Virüs Var... Kansere Yol Açıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ulubay, rahim ağzı kanseri hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Ulubay, “HPV olarak adlandırılan virüs, kadınlarda rahim ağzı kanserinin tek sebebidir. Ve tamamen önlenebilir bir durum olmasına rağmen, hala ülkemizde rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ya da rahim ağzı kanseri öncüsü lezyonlar nedeniyle takip ettiğimiz hastalarımız var. Tamamen önlenebilir ve tedavi edilebilir bir durum olması nedeniyle, HPV virüsünden kadınlarımızın haberdar olması gerekiyor. HPV virüsü, kadınlarda genital siğillere ve rahim ağzı kanserine neden olduğu gibi, erkeklerde de aynı şekilde penis kanseri, makat kanseri ve genital siğillere neden olabiliyor." dedi.

HPV virüsünün gırtlak kanserine de yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Ulubay, "HPV virüsünün çok farklı tipleri var. Tip 6, tip 7, tip 8, tip 11, tip 16, tip 18 gibi 200'den fazla tipi tanımlanmış. Ve bu HPV virüsünün ne yazık ki, bazı tipleri kanserine neden olurken bazı tipleri de siğillere neden olabiliyor” diye konuştu.

‘BULGU VE BELİRTİ VERMEYEBİLİYOR’

Prof. Dr. Ulubay hastalığın belirtileri ile ilgili şunları söyledi:

“HPV virüsü kadınlarda hiçbir bulgu ve belirti vermeyeceği gibi zaman zaman tedaviye dirençli vajinal akıntılar şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Yani bir kadın kendisinde HPV virüsü olduğunu anlamayabilir. Ama genital bölgesinde bir siğil varsa yapılacak olan jinekolojik muayene ile bu siğilin değerlendirilmesiyle bir HPV virüsü olduğundan şüphelenebiliriz. Ya da doğrudan yapılacak olan bir HPV testi ile kadında HPV virüsü olup olmadığı anlaşılabilir.

Ne yazık ki, HPV virüsü hiçbir bulgu ve belirti vermeyebiliyor. Ve bu nedenle yıllık jinekolojik muayene sırasında gerekli durumlarda HPV testi yaptığımızda biz bunu saptayabiliyoruz. Bununla birlikte ilişki sonrası kanama olması, âdet kanamasının uzun sürmesi gibi çok farklı durumlarda da HPV virüs karşımıza çıkabiliyor."

‘TEDAVİ EDİLMEZSE RAHİM AĞZI KANSERİ GELİŞEBİLİR’

Prof. Dr. Ulubay sözlerine şöyle devam etti:

“HPV virüsü çok kolay bulaşan bir virüs. Hem kadından erkeğe hem erkekten kadına çok hızlı bir şekilde temas yoluyla bulaşabiliyor. Bununla birlikte çeşitli dış ortamlardan da HPV virüsünün bulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bunu sadece kadınlar için sınırlandırmamak lazım. Erkeklerde de biz HPV virüsüne bağlı lezyonları sıklıkla görüyoruz. Ortalama şu anda Türkiye'de yaşayan toplam 80-90 milyon civarındaki insanın yüzde 10'unda HPV pozitifliği var. Yani şu anda 8-9 milyon civarında HPV virüsü pozitif olan kadın ve erkek var. Bu nedenle çok yaygın bir durum olduğunu hatırlatmak istiyorum.

HPV testlerinin yaklaşık yüzde 70-80'inin pozitif çıktığını söyleyebilirim. Özellikle tedaviye dirençli vajinal akıntısı olan kadınlarda HPV testinin mutlaka yapılması gerekiyor. Ve olası bir kanserojen HPV tipi saptandığında rahim ağzının dikkatlice korposkopi adını verdiğimiz cihazlarla incelenmesi gerekirse biyopsiler alınması gerekiyor. Çünkü rahim ağzı kanseri önceden saptanabilen ve erken tedavi ile yüzde 100'e yakın başarı oranıyla tedavi edilebilen bir kanser.

HPV virüsünün özellikle tip 16, tip 18 gibi yaklaşık 14 tane tipi, eğer vücuttan atılamazsa kadınlarda rahim ağzı kanserine, vajina kanserine ve vulva dediğimiz dış genital bölge kanserlerine neden olmaktadır. Bu nedenle tedavi edilmeyen HPV olguları kadınlarda rahim ağzı kanseri gelişmesi için ciddi bir risk faktörü. Yapılacak bireysel dinamik tedaviler sonrasında 6 ay içerisinde bu virüsün vücuttan temizlenme ihtimali yüzde 85 ile yüzde 90'lara kadar çıkmaktadır.”

‘HPV AŞILAMASI OLDUKÇA ÖNEMLİ’

Prof. Dr. Ulubay, “HPV aşılaması bu konuda önemli olduğunu söylemek gerekir. Mutlaka kadınların HPV aşısı ile 3 defa aşılanmasında fayda vardır. Peki, HPV aşısı olduğu buna rağmen HPV testi pozitif çıkabilir mi? Evet çıkabilir, çünkü aşı sadece belli tiplere karşı koruma sağlamakta. Bununla birlikte özellikle kanserojen tiplerin pozitif saptandığı kadınlarda bağışıklık sistemini güçlendirici lokal tedaviler gerçekten hızlı bir şekilde HPV'nin vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Özellikle kadınlarda 14 yaşından itibaren HPV aşılamasının yapılması oldukça önemli. Şu anda herhangi bir üst yaş sınır bulunmamakla birlikte 14 yaşından 70-80 yaşına kadar HPV aşısı yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA