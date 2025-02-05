Ataşehir'de de Can Almıştı... 'Sarı Serum'u Uygulayan Hemşire Suçu Hastaya Attı

Halk arasında 'atom' olarak bilinen 'sarı serum' ölümcül tehlike saçmaya devam ediyor. Son bir ayda 4 kişi özel hastanede veya evde takılan serumlar nedeniyle hayatını kaybetti. Ataşehir'de de Harun Bayramoğlu, iddiaya göre, evinde 'sarı serum' tedavisi aldıktan bir süre sonra fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada Bayramoğlu'na serum tedavisi uyguladığı için gözaltına alınan Erenköy Sağlık Kabini işletmecisi hemşire A.T.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'AİLECEK GÖRÜŞTÜĞÜM İNSANLAR'

Erenköy Sağlık kabini işletme sahibi olduğunu söyleyen şüpheli A.T. savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Özel işletmemde tek çalışıyorum. Evde sağlık hizmeti vermekteyim. İşletmemiz Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenir. Soruşturma evrakında adı geçen Harun Bayramoğlu isimli şahsı ve ailesini yaklaşık olarak 6 senedir tanırım ve ailecek görüştüğüm insanlardır. Kendilerine sağlık ihtiyaçları konusunda ücret karşılığı destek olurum. Harun Bayramoğlu'na yaklaşık 5 senedir, senede 5-6 kez olmak üzere serum bağlanması ve diğer ilaç tedavileri hususunda yardımcı oluyorum. Harun Bayramoğlu, doktorun kendisine yazmış olduğu reçeteyi bana gönderir. Ben, reçetede yazılı olan ilaçları temin ederek Harun Bayramoğlu'nun ikametinde kendisine uygularım.

'KESİNLİKLE SARI SERUM KULLANMADIM'

Bu son olayda kullandığımız ilaçlara ilişkin bir reçete yoktur. Harun Bayramoğlu'nun kendisinin ısrarı üzerine işletmemde bulunan ilaçlarla birlikte ikamete geçtim. Harun Bayramoğlu'nun son olayda kendisinin ısrarcı olduğuna ilişkin eşi Leyla Bayramoğlu da şahittir. İkamette serumu Harun Bayramoğlu ve Leyla Bayramoğlu'nun önünde hazırladım. Kesinlikle sarı serum olarak bilinen ilacı kullanmadım. İlk olarak parasetamol uyguladım, daha sonra 500 cc olan serumu taktım. Bu serum izolen dengeli serum olarak geçmektedir, içeriğinde sodyum ya da glikoz bulunmamaktadır."

'ÜZGÜNÜM, SÖYLEYECEKLERİM BU KADAR'

Şüpheli A.T., "İlaçları Harun Bayramoğlu'nun kendi isteği doğrultusunda uyguladım. Olay anında parasetamol dediğimiz küçük şişe tamamen bitti. Büyük seruma başladıktan sonra yaklaşık 5 damla kullanım sonrasında Harun Bayramoğlu midem bulanmaya başladı deyince direkt olarak serumu durdurdum. Sonrasında aracıma giderek müdahale için gerekli ilaçları alarak eve geri döndüm. Geldiğimde eşi serumu çekmişti. Harun Bayramoğlu yerde uzanır vaziyetteydi, tekrar damar yolu açarak araçtan aldığım ilaçları uyguladım.

Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yaptım, tahta kaşık ile diline kaçmaması için bastırdım, hastayı yan çevirdim. Bir süre sonra ambulans geldi, akabinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini öğrendim. Konuyla ilgili olarak reçetesiz işlem yaptığım için kusurlu olabileceğimi düşünüyorum ancak benzer konularda ayni uygulamaları yaptığımız için bu şekilde hareket ettim. Konuyla ilgili üzgünüm, söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA