'Sarı Serum'dan Son Bir Ayda Dördüncü Ölüm! 'Gözümüzün Önünde Can Verdi'

Uzmanların uyarılarına rağmen 'sarı serum' tehlikesi ülkeyi esir almış durumda. Çoğunlukla özel hastanelerde takılan sarı serum, bazı kişiler tarafından evde de bağlanıyor. Ölüme kadar götürebilen alerjik reaksiyonlara neden olabilen sarı serum için uzmanlardan neredeyse her gün açıklama gelse de ölümler giderek artıyor.

Son bir ayda serum takıldıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Son olay Aksaray'da meydana geldi. 58 yaşındaki Sahibe Genç, 23 Ocak günü saat 21.00 sıralarında soğuk algınlığı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Burada serum verilen Genç, bir süre sonra fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği 5 çocuk annesi Sahibe Genç, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Genç’in oğlu Ercan Genç, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

"TANSİYONU DÜŞMEDEN SERUM TAKTILAR"

Rahatsızlanınca annesini özel bir hastaneye götürdüğünü belirten Ercan Genç, yaşananları şöyle anlattı:

“Annemin tansiyonu ölçüldü, tansiyonu yüksek çıktı. Tansiyonu dengelensin diye dilaltı ilaç verildi. ‘Tansiyon dengelensin bir serum takalım’ dediler. Tansiyon dengelenmeden anneme serum takıldı. Ben de şaşırdım. Görevli ‘birazdan geçer, bir şey olmaz’ dedi. Ben de doktordur, işine karışmak istemedim. Serum bitene kadar biz annemle konuştuk ve şakalaştık. Annem serum bitince ‘beni eve götür’ dedi. Ben de hemşireye annemi çıkartın, götüreceğim dedim. Kamera kayıtları mevcut.

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE CAN VERDİ"

Dışarıya çıkıp arabayı çalıştırdım, kaloriferi açıp tekrar içeri girdim. Annem fenalaşmış ve ağzı şişmiş, yüzü morarmaya başladı ve gözleri büyümeye başlayarak karnı şişti. Ben ‘Serumu kapatın, bu serumdan oldu’ dedim. İzin vermediler. Annem soluksuz kalarak bağıra bağıra gözümüzün önünde can verdi. Şikayetçi ve davacıyım. Adaletten bu konuda ne yapılması gerekiyorsa onun yapılması istiyorum. Hepimiz şu anda perişan durumdayız. Hastane sahibi evimize gelerek başsağlığı dileklerinde bulundu. Adli Tıp sonuçları şu anda çıkmadı, çıkmasını bekliyoruz. Ondan sonra netleşecek. Biz de bu olayda ne gerekiyorsa kanunlar çerçevesinde hakkımızı arayacağız.”



Ercan Genç

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastane yetkilisi ise ilk belirlemelere göre serumun alerjik reaksiyona neden olduğunu ifade ederek “Otopsi sonucu kesin ölüm nedeni ortaya çıkacaktır. Adli süreç devam ediyor” dedi. Suç duyurusu üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

BİR AYDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Sarı serumdan son bir ayda toplam 4 kişi yaşamını yitirdi. 13 Ocak'ta Afyonkarahisar'daki özel bir kliniğe grip şikayetiyle başvuran 2 çocuk babası 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'a iddiaya göre hiçbir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çekmeye başlayan Gündoğan, çalışanların müdahale edememesi üzerine Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan talihsiz adam, 20 saat sonra yaşamını yitirdi.



Mehmet Gündoğan

Kahreden bir diğer olay da Adana'da yaşandı. Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi 880 Sokak'ta ikamet eden 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Selinay Fidancan, 17 Ocak’ta rahatsızlandı. Bunun üzerine mahalledeki eczanede çalışan kalfa eve gelerek genç kadına sarı serum bağladı. Serumu aldıktan bir süre sonra rahatsızlanan kadın, eşinin haber vermesi üzerine ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Genç kadının burada duran kalbi yeniden çalıştırıldı ancak 18 Ocak günü hayatını kaybetti.

Selinay Fidancan

İstanbul'da Ataşehir'in İçerenköy Mahallesi'nde ikamet eden 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu, 4 Şubat gecesi saat 00.00 sıralarında evinde 'sarı serum' tedavisi aldıktan bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Harun Bayramoğlu

Kaynak: DHA