Son Bir Ayda Üçüncü Ölüm: Evde 'Sarı Serum' Yine Can Aldı

Uzmanların uyarılarına rağmen 'sarı serum' kabusu sona ermiyor. Özel hastanelerde veya evde sarı serum taktıran vatandaşlar, ilacın yan etkisiyle bir anda fenalaşarak hayatını kaybediyor. Uzmanlar hastanede gerekli tetkikler yapılarak serum bağlatılabileceğini, bunun dışında evde serum bağlatmanın çok riskli olduğu konusunda defalarca uyarı yaptı ancak sarı serumdan bir ölüm daha yaşandı.

SARI SERUM ALDIKTAN SONRA FENALAŞTI

İddiaya göre, İstanbul'da Ataşehir'in İçerenköy Mahallesi'nde ikamet eden 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu, gece saat 00.00 sıralarında evinde 'sarı serum' tedavisi aldıktan bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından dün teslim alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Harun Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.

SARI SERUM 2 CAN DAHA ALMIŞTI

Sarı serumdan geçtiğimiz ay 2 kişi yaşamını yitirdi. 13 Ocak'ta Afyonkarahisar'daki özel bir kliniğe grip şikayetiyle başvuran 2 çocuk babası 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'a iddiaya göre hiçbir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çekmeye başlayan Gündoğan, çalışanların müdahale edememesi üzerine Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan talihsiz adam, 20 saat sonra yaşamını yitirdi.



Mehmet Gündoğan

Kahreden bir diğer olay da Adana'da yaşandı. Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi 880 Sokak'ta ikamet eden 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Selinay Fidancan, 17 Ocak’ta rahatsızlandı. Bunun üzerine mahalledeki eczanede çalışan kalfa eve gelerek genç kadına sarı serum bağladı. Serumu aldıktan bir süre sonra rahatsızlanan kadın, eşinin haber vermesi üzerine ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Genç kadının burada duran kalbi yeniden çalıştırıldı ancak 18 Ocak günü hayatını kaybetti.



Selinay Fidancan

Kaynak: DHA