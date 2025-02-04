Ege'de Deprem Fırtınası Durmuyor: Sarsıntılar Gece Boyu Sürdü

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana peş peşe depremler oluyor. 4-5 büyüklüğündeki depremler bölge vatandaşlarını endişelendiriyor. Yunanistan adalarında meydana gelen depremlerin Santorini'deki volkanı da tetiklediği ve her an bir volkan patlaması yaşanabileceği uyarıları yapılıyor. Eğer volkanik patlama meydana gelirse, Türkiye'nin Ege kıyıları için tsunami riski bulunuyor.

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Ege'de Deprem Fırtınası Durmuyor: Sarsıntılar Gece Boyu Sürdü

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana tektonik hareketlilik başladı. Büyüklü küçüklü yüzlerce deprem meydana geldi. Depremler 1 haftadır aralıksız sürüyor. AFAD verilerine göre, son olarak bu sabaha karşı 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ege'de Deprem Fırtınası Durmuyor: Sarsıntılar Gece Boyu Sürdü - Resim : 1

VOLKANİK PATLAMA TEHLİKESİ

Uzmanlar, Santorini Adası'ndaki aktif volkanın harekete geçmeden önce fayları tetiklemiş olabileceğini belirtiyor. Ege'deki depremler şu an için Türkiye'den kısmen uzak bir mesafede gerçekleşse de olası bir volkanik patlama durumunda Türkiye'nin Ege kıyıları da tsunami riski altında bulunuyor.

SARSINTILAR GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR

AFAD verilerine göre, gece boyunca meydana gelen 3 ve üzeri büyüklüğündeki depremler şöyle oldu:

Saat 00.07'de 3.6 büyüklüğünde, saat 00.35'te ise 3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 01.48'de 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. 01.54'te 3 büyüklüğünde başka bir sarsıntı daha yaşandı.

Ege'de Deprem Fırtınası Durmuyor: Sarsıntılar Gece Boyu Sürdü - Resim : 2

Saat 02.17' de yine Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.50'de 3.5 büyüklüğünde, saat 03.02'de 3.1, 03.09'da 3.5, 03.37'de 3.4, 03.39'da 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KORKUTTU

Saat 04.11'de 3.3 büyüklüğünde, 04.19'da 3.6, 04.26'da 3.9 ve saat 04.34, 05.10 ve 05.43'te 3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Saat 05.46'da 4.6 büyüklüğünde deprem vatandaşları bir kez daha korkuttu. Sabah 06.03'te ise 3.9 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti.

AFAD verilerine göre, sabah 06.48, 07.14 ve 7.20'de 3 büyüklüğünde, 07.35'te ise 3.2 büyüklüğünde depremler yaşandı. 08.05'te 4.2, 08.30'da ise 4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Uzman İsimden Korkutan Uyarı: Ege Sahillerine Tsunami Tehlikesi Oluşabilir, Yüksek Yerlere KaçınUzman İsimden Korkutan Uyarı: Ege Sahillerine Tsunami Tehlikesi Oluşabilir, Yüksek Yerlere KaçınGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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