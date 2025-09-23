Diyarbakır’daki Kreş Skandalı Bakanlık Merceğinde! Öğretmenler Görevden Alındı

Diyarbakır’da özel bir kreşte çocuklara şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin hukuki süreç devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Çocuklara şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmenler görevden alındı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki özel bir kreşte, çocuklara yönelik kötü muamele iddiaları sosyal medyada tepki toplamıştı.

Diyarbakır’daki Kreş Skandalı Bakanlık Merceğinde! Öğretmenler Görevden Alındı - Resim : 1
Özel kreşte çocuklara şiddet iddiası

Ailelerin çocuklarındaki davranış değişikliklerini fark ederek durumu sorgulamasıyla başlayan süreçte, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kan dondurmuştu.

Diyarbakır’daki Kreş Skandalı Bakanlık Merceğinde! Öğretmenler Görevden Alındı - Resim : 2

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada ALO 183 hattına yapılan şikayet sonrası Diyarbakır İl Müdürlüğü’nce kreş hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi. Öte yandan kreşteki öğretmenlerin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Bakanlığın adli süreci, yakından takip ettiği ifade edildi.

Diyarbakır’daki Kreş Skandalı Bakanlık Merceğinde! Öğretmenler Görevden Alındı - Resim : 3

NELER OLMUŞTU?

Diyarbakır’daki özel kreşte çocuklarının şiddet gördüğüne yönelik anlatımları sonrasında endişelenen veliler, kreş yönetiminden güvenlik kamerası kayıtlarını talep etti. Elde edilen görüntülerde, bazı öğretmenlerin çocukları sert şekilde uyandırdığı, görevleri başındayken uyudukları ve çocuklar arasında yaşanan şiddet olaylarına müdahale etmediği görüldü.

Aileler, görüntülerle birlikte öğretmenler ve kreş yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

KREŞ İDDİALARI REDDETTİ

Ayrıca çocukların ağladıkları sırada alay edildikleri, zorla düşünme köşesine gönderildikleri ve bazılarına bağırarak fiziksel şiddet uygulandığı da kayıt altına alındı. Kreş yönetimi ise iddiaları kabul etmedi.

Veliler, delil niteliğindeki görüntülerle birlikte hem öğretmenler hem de kreş yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay yargıya taşındı.

Diyarbakır'da 'Kreşte Şiddet' İçin Harekete Geçildi Geçildi: Velilerden Vahim İddialarDiyarbakır'da 'Kreşte Şiddet' İçin Harekete Geçildi Geçildi: Velilerden Vahim İddialarGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Diyarbakır kreş Şiddet Öğretmen
Son Güncelleme:
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Alanya’da Tur Midibüsü ile Yolcu Midibüsü Çarpıştı: 2’si Ağır, 15 Yaralı Alanya’da Tur Midibüsü ile Yolcu Midibüsü Çarpıştı: 2’si Ağır, 15 Yaralı
Uzmanlar 'HPV' İçin Alarm Verdi: Bakanlık Sözünü Ne Zaman Tutacak? Uzmanlar 'HPV' İçin Alarm Verdi
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Ali Koç'tan Fenerbahçe’nin Çiçeği Burnunda Başkanına 'Borç' Mirası! Hepsi Peş Peşe Sıralandı, Liste Uzadıkça Uzuyor Ali Koç’tan Sadettin Saran’a 'Ağır' Miras
Melih Gökçek'ten Açıklama Geldi... Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu? Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu?