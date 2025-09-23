Diyarbakır’daki Kreş Skandalı Bakanlık Merceğinde! Öğretmenler Görevden Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki özel bir kreşte, çocuklara yönelik kötü muamele iddiaları sosyal medyada tepki toplamıştı.

Özel kreşte çocuklara şiddet iddiası

Ailelerin çocuklarındaki davranış değişikliklerini fark ederek durumu sorgulamasıyla başlayan süreçte, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kan dondurmuştu.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada ALO 183 hattına yapılan şikayet sonrası Diyarbakır İl Müdürlüğü’nce kreş hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi. Öte yandan kreşteki öğretmenlerin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Bakanlığın adli süreci, yakından takip ettiği ifade edildi.

NELER OLMUŞTU?

Diyarbakır’daki özel kreşte çocuklarının şiddet gördüğüne yönelik anlatımları sonrasında endişelenen veliler, kreş yönetiminden güvenlik kamerası kayıtlarını talep etti. Elde edilen görüntülerde, bazı öğretmenlerin çocukları sert şekilde uyandırdığı, görevleri başındayken uyudukları ve çocuklar arasında yaşanan şiddet olaylarına müdahale etmediği görüldü.

Aileler, görüntülerle birlikte öğretmenler ve kreş yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

KREŞ İDDİALARI REDDETTİ

Ayrıca çocukların ağladıkları sırada alay edildikleri, zorla düşünme köşesine gönderildikleri ve bazılarına bağırarak fiziksel şiddet uygulandığı da kayıt altına alındı. Kreş yönetimi ise iddiaları kabul etmedi.

Veliler, delil niteliğindeki görüntülerle birlikte hem öğretmenler hem de kreş yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay yargıya taşındı.

Kaynak: DHA