Diyarbakır'da 'Kreşte Şiddet' İçin Harekete Geçildi Geçildi: Velilerden Vahim İddialar

Diyarbakır’da hizmet veren bir özel kreşte, görevlilerin çocuklara kötü muamelede bulunduğu iddiaları üzerine veliler harekete geçerek suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kreşte yaşananlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşanan olayda, özel bir kreşte eğitim gören çocukların davranışlarında değişiklik fark eden aileler, onlara sorular yöneltti. Aldıkları cevapların ardından öğretmenlerin çocuklara kötü muamelede bulunduğunu öne süren veliler, kurumdan güvenlik kamerası görüntülerini aldı. Aileler, görüntülerle birlikte öğretmenler ve kreş yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÇOCUKLAR KENDİ BAŞLARINA BIRAKILDI

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, uykudaki çocukların sert şekilde uyandırıldığı, öğretmenlerin başlarında bulunması gerekirken uyudukları belirlendi. Görüntülerde bir çocuğun arkadaşının boğazını sıktığı, öğretmenin buna müdahale etmediği anlar yer aldı.

Kameralara yansıyan diğer görüntülerde çocukların ağlarken alay edildiği, ‘düşünme köşesi’ adı verilen alana zorla gönderildiği, bir diğerine ise bağırarak şiddet uygulandığı kaydedildi.

KREŞ YETKİLİLERİ OLAYI REDDETTİ

Öte yandan ateş yetkilileri ise söz konusu iddiaları reddederken, konuyla ilgili hukuki sürecin de devam ettiğini belirtti.

Kaynak: DHA