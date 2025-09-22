Emekli Albay Orkun Özeller’in Avukatları Harekete Geçti: Tutukluluğuna Çifte İtiraz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller’in avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna ve dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesine itiraz etti.

Özeller, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, avukatıyla birlikte Ordu Adliyesi'ne gittikten sonra İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 gün önce tutuklanmıştı.

İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan avukat Doğukan Kozan, soruşturmanın İstanbul'da yürütülmesini eleştirdi.

‘İFADE HÜRRİYETİNİ KULLANDI’

Kozan, “Tutukluğa itiraz dilekçesi öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisiz olduğunu belirten bir yetkisizlik dilekçesi de sunduk. Çünkü müşteki Sayın Devlet Bahçeli'nin ikameti bildiğimiz kadarıyla Ankara'da. Müvekkilimizin ikameti Ordu ilinin Perşembe ilçesinde. Dolayısıyla ne suçun işlendiği yer, ne mağdurun ikameti, ne de şikayet olanın ikameti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmamasına rağmen bugün bu soruşturmanın buradan yürütülmesini hayretle izliyoruz" dedi.

Kozan, müvekkilinin geçmişine dikkat çekerek, "Orkun Özeller, PKK terör örgütü dahil olmak üzere birçok terör örgütüyle silahlı mücadele vermiş kahraman bir Türk subayıdır. Müvekkilimiz PKK terör örgütünün terörist başı Abdullah Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrılmasını, ona kurucu önder denilmesini ve ona umut hakkından bahsedilmesini ağır bir şekilde eleştirdiği için ifade hürriyetini kullandığı için bugün tutuklu durumdadır" ifadelerini kullandı.

‘KAMUOYU MÜVEKKİLİMİZİ KAHRAMAN GÖRÜYOR’

Tutukluluğa itiraz edeceklerini belirten Kozan, "Kamuoyu büyük oranda müvekkilimizi kahraman gibi görmektedir" şeklinde konuştu.

Kozan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurlarının da oluşmadığını savundu. Kozan, şunları söyledi: “Milletimiz bilmeli ki bir kişiyi tutuklayabilmek için hem somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesinin olması gerekir. Hem de bir tutuklama nedeninin bulunması gerekir. Sorgu tutanakları büyük ölçüde internette yayınlandı. Ve sorgu tutanağından da görüleceği üzere hakim somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu değerlendirmiş ancak bir tutuklama nedeni yazamamış. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda tutuklama nedenleri bellidir.”

‘İNSANLAR ADALETSİZLİK OLARAK DEĞERLENDİRİYOR’

Kozan şöyle devam etti: “Şüphelinin kaçacağına dair şüphenin bulunması, delil gizleme, karartma şüphesi, tanıkları etkileme, mağdura baskı kurma şüphesi hele ki somut dosya açısından mağdur Devlet Bahçeli olarak göründüğü için müvekkilimizin ona baskı kurma şüphesi hiç bulunmadığını düşünüyorum. Kaçma şüphesi açısındansa terör örgütleriyle silahlı mücadele vermiş bir bordo bereli adli sicil kaydı da yok. Böyle bir dosyadan verilebilecek neredeyse yatarı dahi olmayan bir hapis cezasından mı kaçacakmış. Dolayısıyla insanlar adaletsizlik olarak değerlendiriyor bu süreci. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu açısından da suçun unsurları oluşmamış durumda. Açık ve yakın bir tehlikenin oluşması lazım. Müvekkilimiz dosyaya konu paylaşımı bu ayın 13’ünde atmış, 17’sinde tutuklama kararı gelmiş ve hem de kendiliğinden adliyeye gelen bir kişi hakkında tutuklama kararı verilmiş. Bu dört günlük süre içerisinde açık ve yakın bir tehlike oluşmuş mu? Hayır. Bu dört günlük süre içerisinde sadece münferit olarak müvekkilimizi tehdit edenler, müvekkilimize hakaret edenler olmuş. Ancak kamu güvenliğini etkileyecek derecede açık ve yakın bir tehlike oluşmamıştır.”

‘TSK'NIN İTİBARINI ZEDELEYEN PAYLAŞIMLAR DA VAR’

Kozan, sosyal medyada Özeller’in terörle mücadele dönemine ait bir fotoğrafının kötü niyetle kullanıldığını da belirterek, “Ayrıca müvekkilimin bundan yıllar önce terörle mücadele esnasındaki bir fotoğrafını da paylaşarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de itibarını zedeleyenler var. Devletimizin bunların da takipçisi olmasını diliyoruz" çağrısında bulundu.

