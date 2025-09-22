İzmir’de Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 20 Eylül 2025 günü durumundan şüphelendikleri C.G. (19) isimli şahsı kontrol etti. Yapılan sorgulamada, C.G.’nin birden fazla kişiyle gece vakti işlenen yağma, kamu malına zarar verme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 7 dosyadan 20 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Aynı gün durdurulan E.D. (38) isimli şahsın da benzer şekilde suç kaydı bulundu. E.D.’nin uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 5 ayrı dosyadan toplam 19 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Her iki şüpheli de gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

