TikTok'ta Kızını Dans Ettirerek Para Kazanmaya Kalkan Babayla İlgili Flaş Gelişme

Hatay’ın Erzin ilçesinde sosyal medya yayınında 16 yaşındaki kızını dans ettirerek hediye para talep eden Ö.Ç., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Kızı devlet korumasına alınırken, baba mahkemece tutuklandı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre, Ö.Ç. isimli baba, TikTok uygulamasında canlı yayın açarak 16 yaşındaki kızı E.N.Ç.’yi dans ettirdi ve izleyicilerden para birimi olarak kullanılan sanal hediyeler talep etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve büyük tepki çekmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, suç duyurusunda bulunarak çocuğun korunmasını sağladı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.Ç.’nin adresi tespit edildi. Kızı E.N.Ç., acil olarak devlet koruması altına alınırken, baba emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme huzurunda “çocukları fuhşa teşvik etmek” suçlamasıyla yargılanan Ö.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan haberler üzerine ekiplerin derhal devreye girdiği vurgulandı. "Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir" ifadeleriyle olayın takibi anlatıldı. Görüntülerdeki kız çocuğunun hemen sağlık taramasından geçirildiği ve koruma altına alındığı belirtildi. "Görüntülerde yer alan çocuğumuz, sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır."

