Yağışlara Kısa Bir Mola! Meteoroloji İl İl Duyurdu: Sıcaklıklar Artıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan yağışlar bir süreliğine bitti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava öngörülürken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz’in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri genellikle az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. İstanbul’da sıcaklık 27, İzmir’de 30, Antalya’da 34, Diyarbakır’da ise 29 derece olarak ölçülecek. İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken, Ankara ve Çankırı’da 26, Konya’da 25 derece bekleniyor.

Karadeniz’in doğu kesimlerinde bulutluluk biraz daha fazla olacak. Trabzon ve Samsun’da 23, Rize’de 25, Artvin’de 22 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’da Erzurum ve Kars 18 derece, Van 19 derece, Malatya ise 24 derece olacak.

Kaynak: Haber Merkezi