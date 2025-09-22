Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada tarot ve kahve falı adı altında hızla çoğalan hesaplar, umut tacirliği yaparak binlerce kişiye ulaşıyor. Geleceğe dair belirsizliklerden yararlanan bu kişiler, sınav sonuçlarından borçların ödenmesine, eski sevgililerin geri dönüp dönmeyeceğine kadar pek çok soruya ücret karşılığında yanıt veriyor.

15 dakikalık seans 500 TL’den başlıyor, bir saatlik seans için 2 bin TL talep ediliyor.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberinde aktardığına göre, falcıların bazıları tarot kartlarıyla, bazıları ise kahve falı ve yıldızname yorumlarıyla “danışan” olarak tanımladıkları kişilere hizmet veriyor. Fiyatlar ise dudak uçuklatıyor. 15 dakikalık seans 500 TL’den başlıyor, bir saatlik seans için 2 bin TL talep ediliyor.

Vergi kaydı olmadan büyük gelir elde eden falcıların yasal risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiliyor. Hukukçular, bu kişilerin kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşılaşabileceğini belirtiyor.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Konuyu değerlendiren hukukçu Aylin Esra Eren, “Yakın dönemde hakkında soruşturma açılan Faladdin uygulaması örneğinde gördüğümüz gibi halkın duygularını istismar eden kişiler, elde ettikleri gelirler üzerinden vergi ödemiyor ve açtıkları uygulamaları da suçtan elde ettikleri gelirleri, yani kara parayı aklamak amacıyla kullanıyor. Bu suçu işleyenler, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi