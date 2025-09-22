Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis

Sosyal medyada tarot ve kahve falı hesapları hızla artıyor. Seans ücretleri 500 TL’den başlayıp 2 bin TL’ye kadar çıkıyor. Hukukçular, vergi ödemeyen falcıların kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlanabileceğini söylüyor.

Son Güncelleme:
Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada tarot ve kahve falı adı altında hızla çoğalan hesaplar, umut tacirliği yaparak binlerce kişiye ulaşıyor. Geleceğe dair belirsizliklerden yararlanan bu kişiler, sınav sonuçlarından borçların ödenmesine, eski sevgililerin geri dönüp dönmeyeceğine kadar pek çok soruya ücret karşılığında yanıt veriyor.

Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis - Resim : 1
15 dakikalık seans 500 TL’den başlıyor, bir saatlik seans için 2 bin TL talep ediliyor.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberinde aktardığına göre, falcıların bazıları tarot kartlarıyla, bazıları ise kahve falı ve yıldızname yorumlarıyla “danışan” olarak tanımladıkları kişilere hizmet veriyor. Fiyatlar ise dudak uçuklatıyor. 15 dakikalık seans 500 TL’den başlıyor, bir saatlik seans için 2 bin TL talep ediliyor.

Vergi kaydı olmadan büyük gelir elde eden falcıların yasal risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiliyor. Hukukçular, bu kişilerin kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşılaşabileceğini belirtiyor.

Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis - Resim : 2
Hukukçular, falcıların kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşılaşabileceğini belirtiyor

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Konuyu değerlendiren hukukçu Aylin Esra Eren, “Yakın dönemde hakkında soruşturma açılan Faladdin uygulaması örneğinde gördüğümüz gibi halkın duygularını istismar eden kişiler, elde ettikleri gelirler üzerinden vergi ödemiyor ve açtıkları uygulamaları da suçtan elde ettikleri gelirleri, yani kara parayı aklamak amacıyla kullanıyor. Bu suçu işleyenler, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor” diye konuştu.

Faladdin Soruşturmasının Ardından Yeni Siber Baskınlar! 46 Kişi TutuklandıFaladdin Soruşturmasının Ardından Yeni Siber Baskınlar! 46 Kişi TutuklandıGüncel
Sosyal Medyada Yeni Tuzak! 'Sanal Uzmanlar'dan Milyonluk VurgunSosyal Medyada Yeni Tuzak! 'Sanal Uzmanlar'dan Milyonluk VurgunGündem

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Faladdin
Son Güncelleme:
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Bölgedeki Çiftçiler Kara Kara Düşünüyor Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti
Bu Açıklama Seçimi Kaybettirir! Sadettin Saran'ın Dili Düğümlendi: Kamera Karşısında Olay Görüntü Bu Sözler Seçim Kaybettirir
Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis
Netanyahu, Filistin'i Tanıyan Batı'ya Parmak Salladı! 'Bekleyin ve Görün' Netanyahu, Filistin'i Tanıyan Batı'ya Parmak Salladı!
Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı