Eşini Dövdüğü Görüntüleri Paylaşan Zanlı Gözaltına Alındı
Mersin’de sosyal medyada büyük tepki çeken şiddet videosunun şüphelisi R.K., “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan yakalandı. Emniyet, olayın farklı bir şehirde ve geçmiş tarihte yaşandığını, adli sürecin sürdüğünü açıkladı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, dövdüğü kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan şüphelinin 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan gözaltına alındığını bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli hakkında çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu videodaki olayın, farklı bir şehrimizde ve geçmiş tarihte gerçekleştiği, olayla ilgili adli işlem yapıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca görüntülerin bugün itibarıyla paylaşılmasının tespiti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla şüpheli R.K. 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan gözaltına alınmıştır."
Kaynak: AA
