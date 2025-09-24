Eşini Dövdüğü Görüntüleri Paylaşan Zanlı Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, dövdüğü kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan şüphelinin 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan gözaltına alındığını bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli hakkında çalışma yapıldığı belirtildi.

Şiddet görüntüsü, sosyal medyada infiale neden oldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu videodaki olayın, farklı bir şehrimizde ve geçmiş tarihte gerçekleştiği, olayla ilgili adli işlem yapıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca görüntülerin bugün itibarıyla paylaşılmasının tespiti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla şüpheli R.K. 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan gözaltına alınmıştır."

Kaynak: AA