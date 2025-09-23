Edirne'de Römork Hırsızları Yakayı Ele Verdi

Edirne'de römork hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şahıstan biri tutuklandı.

Son Güncelleme:
Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde traktör römorku hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçe Jandarma Komutanlığı ve Uzunköprü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kırcasalih beldesinde C.D.’ye ait traktör römorkunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde römorkun B.T. (25) ve Ö.B. (47) tarafından çalınarak Yeşilova köyüne götürüldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan römork sahibine teslim edildi.

B.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

