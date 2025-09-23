Yeniden İfade Verdiler: CHP'li İki Eski Belediye Meclis Üyesine Tahliye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’li Manavgat Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan 2 eski belediye meclis üyesi, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye oldu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve daha sonra belediye meclis üyeliğinden istifa eden S.Ö. ve D. D.’nin yeniden ifade verdiği bildirilirken, Meclis üyelerinin etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri öğrenildi.

Söz konusu iki eski meclis ütesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

