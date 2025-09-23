Köprüden Dereye Düştü, Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da köprüden dereye düşen vatandaş boğularak hayatını kaybetti.

Köprüden Dereye Düştü, Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde arkadaşıyla köprü üzerinde bulunan bir kişi, dengesini kaybederek dereye düştü. F.Ö. isimli vatandaş, boğularak hayatını kaybetti.

Saray ilçesi Vize yolu üzerindeki eski Ayaspaşa Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte köprü üzerinde alkol alan 46 yaşındaki F.Ö., dengesini kaybederek dereye düştü. F.Ö.’nün dereye düştüğünü gören arkadaşı durumu hemen polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprü altında F.Ö.’nün cansız bedeni ile karşılaştı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polislerin çalışması sonucu sudan çıkarılan F.Ö.’nün cansız bedeni Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı Fenerbahçelileri Korkutacak İddia
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Hamas'tan Trump'ın Sözlerine Yalanlama: 'Ateşkesin Önündeki Tek Engel Netanyahu' Hamas'tan Trump'ın Sözlerine Yalanlama: 'Ateşkesin Önündeki Tek Engel Netanyahu'
Yeniden İfade Verdiler: CHP'li İki Eski Belediye Meclis Üyesine Tahliye CHP'li İki Eski Belediye Meclis Üyesine Tahliye
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatının Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu