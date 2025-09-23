Hamas'tan Trump'ın Sözlerine Yalanlama: 'Ateşkesin Önündeki Tek Engel Netanyahu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Gazze’de ateşkesin Hamas tarafından engellendiğini iddia etti. Hamas, yayımladığı yazılı açıklamada Trump’ı yalanladı.

Hamas’ın açıklamasında, Trump’ın açıklaması reddedilirken, Gazze'de ateşkesin sağlanması için gösterilen çabaları boşa çıkaranın İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "ABD yönetiminin yanı sıra arabulucu ülkeler ve tüm dünya biliyor ki, ateşkes anlaşması çabalarının sonuç vermesini engelleyen tek kişi savaş suçlusu Netanyahu’dur” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi