Bekçilere Ateş Açtı, Belediye İşçisi Gözünü Kaybetti: 'Hiçbir Suçum Yokken Beni Yarım İnsan Haline Getirdi'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’da balkonda alkol alıp gürültü yaptığı için kendisini uyaran bekçilere tüfekle ateş açan saldırganın kurşunu, belediye çalışanı Hidayet Zıpır’ın hayatını kararttı. 28 yaşındaki Zıpır, saçmaların gözüne isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybetti.

Konya'da alkol alan şahıs bekçilere ateş açtı, belediye personeli yaralandı

BEKÇİLER UYARINCA KÜFÜR ETTİ

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre olay, 1 Ağustos günü sabaha karşı Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Berat Poçan, kayınpederiyle birlikte balkonda sabaha kadar alkol aldı. Gürültü nedeniyle çevreyi rahatsız eden Poçan, devriye gezen bekçiler A.Ç. ve A.K. tarafından uyarıldı. Ancak uyarıya küfür ve hakaretle karşılık verince durum polise bildirildi.

Saldırgan Berat Poçan tutuklandı

BELEDİYE PERSONELİ YARALANDI

Bekçiler, yakındaki parkta görev yapan Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçilerinin yanına geçti. Bu sırada Poçan balkondan tüfekle ateş açtı. Saçmalar, belediye çalışanı Hidayet Zıpır’ın gözüne, göğsüne ve bacağına isabet etti.

Hidayet Zıpır, saldırıda bir gözünü kaybetti

BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Zıpır, Konya ve Ankara’da iki ameliyat geçirdi, ancak sağ gözünü tamamen kaybetti. Saçmalardan biri gözünün arka kısmında kaldığı için çıkartılamadı. "Gözüm geri gelmeyecek. 2 ay önce gayet sağlıklı bir insanken şimdi göremiyorum. Yolda yürürken denge kayıpları yaşıyorum. Hiçbir suçum yokken beni yarım bir insan haline getirdi." diyen Zıpır, “Hiçbir suçum yokken beni yarım bir insan haline getirdi. Adalet yerini bulsun istiyorum” şeklinde konuştu. Saldırgan Berat Poçan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Sabah