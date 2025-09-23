İskenderun'da Belediye Çalışanına Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

İskenderun’da belediye çalışanını bıçakla yaralayan şüpheli A.A., polis operasyonuyla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İskenderun'da Belediye Çalışanına Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İskenderun Belediyesi personeline bıçakla saldıran şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların tespitine yönelik çalışmalar sırasında Yenişehir Mahallesi'nde gerçekleşen olayın faili A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olay, belediye çalışanının bıçakla yaralanmasıyla gündeme gelmişti. Polis kaynakları, şüphelinin yakalanma sürecinin titiz bir takip sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Hatay
