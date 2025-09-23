İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 246 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Buca ilçesinde polisin uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda, bir şüpheli üzerinde 2 bin 246 adet sentetik ecza hapı ile yakalandı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göksu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği baskında M.G. isimli zanlıyı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarıldı.

Olay, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen rutin denetimlerin bir parçası olarak gerçekleşti. Polis kaynakları, ele geçirilen hapların sentetik uyuşturucu niteliğinde olduğunu ve piyasada yüksek tehlike arz ettiğini belirtti. Zanlının uyuşturucu ticareti bağlantıları olup olmadığının soruşturulduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA